آغاز ثبتنام جذب آمارگیر سرشماری نفوس و مسکن کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز ثبتنام جذب نیروی آمارگیر برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، انتظام سهمگین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از آغاز فرآیند ثبتنام متقاضیان همکاری به عنوان مأمور آمارگیر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ثبتنام متقاضیان از اول مهرماه آغاز شده و تا بیستم مهرماه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه همکاری آمارگیران در این طرح به صورت تماموقت خواهد بود، افزود: ثبتنام، جذب و قطعی شدن همکاری متقاضیان هیچگونه تعهد استخدامی برای مرکز آمار ایران یا سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایجاد نخواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و جانشین رئیس ستاد و مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ استان، اولویت پذیرش را با متقاضیان بومی هر شهرستان عنوان کرد و گفت: سامانه ثبتنام در هر استان پس از رسیدن تعداد متقاضیان به ۲.۵ برابر ظرفیت مورد نیاز، غیرفعال خواهد شد.
سهمگین با اشاره به فرآیند پذیرش نهایی متقاضیان ادامه داد: پذیرش نهایی افراد منوط به شرکت در دورههای آموزشی، کسب حد نصاب امتیاز در آزمون و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است.
وی از متقاضیان خواست برای ثبتنام در این فراخوان به سامانه تأمین نیرو در اجرای سرشماری مراجعه کنند و گفت: ثبتنام از طریق سامانه به نشانیhttps://forum.sci.org.ir/amar-sarshomari-1405 انجام میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا در آبانماه امسال در سراسر کشور اجرا میشود و مدت اجرای آن حداکثر ۴۵ روز خواهد بود.