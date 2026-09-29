مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: طرح آبرسانی و تامین آب کشاورزی دشت جایدر با پوشش یک هزار و ۹۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علیرضا کاکاوند در آیین بهره‌برداری از طرح آبرسانی دشت جایدر از طرح‌های پیشران و مصوبات سفر رییس‌جمهور به لرستان گفت: این طرح برای تامین آب پایدار اراضی کشاورزی منطقه و توسعه روش‌های نوین آبیاری اجرا شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: این طرح شامل یک ایستگاه پمپاژ مرکزی و پنج ایستگاه ثانویه است که آب پس از پمپاژ از ایستگاه مرکزی با ارتفاع پمپاژ حدود ۶۷ متر، از طریق خطوط انتقال و کانال‌های اصلی در شبکه توزیع می‌شود.

کاکاوند گفت: در این طرح حدود ۵۷ کیلومتر خطوط اصلی و نیمه‌اصلی شبکه اجرا شده است و بخشی از آب نیز از طریق کانال‌های روباز و به صورت ثقلی در اختیار اراضی کشاورزی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: توسعه این شبکه ضمن تامین آب پایدار مورد نیاز اراضی کشاورزی، به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، افزایش بهره‌وری آب و بهبود شرایط تولید در منطقه کمک خواهد کرد.