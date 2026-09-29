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مجموعه ورزشی شهید رئیسی روستای چهلخانه فریدن با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه و پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد آماده بهره برداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست بخشداری بخش زندهرود فریدن گفت: ساخت این مجموعه از سال ۱۳۹۸ با کمک خیران و همیاری مجموعه شهرستانی آغاز شد و هماکنون در حال اجرای کفپوش و در آستانه بهرهبرداری است.
خدیجه عباسی بااشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی این مجموعه ورزشی افزود: این مجموعه ورزشی در زمینی با به وسعت یک هکتار بنا شده است و زمین آن را مردم و خیران روستای چهلخانه اهدا کردهاند.
وی گفت: روستای چهلخانه با ۲ هزار و ۹۳۹ نفر جمعیت یکی از روستاهای پرجمعیت شهرستان فریدن به شمار میرود.