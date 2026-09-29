به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست بخشداری بخش زنده‌رود فریدن گفت: ساخت این مجموعه از سال ۱۳۹۸ با کمک خیران و همیاری مجموعه شهرستانی آغاز شد و هم‌اکنون در حال اجرای کفپوش و در آستانه بهره‌برداری است.

خدیجه عباسی بااشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی این مجموعه ورزشی افزود: این مجموعه ورزشی در زمینی با به وسعت یک هکتار بنا شده است و زمین آن را مردم و خیران روستای چهلخانه اهدا کرده‌اند.

وی گفت: روستای چهلخانه با ۲ هزار و ۹۳۹ نفر جمعیت یکی از روستا‌های پرجمعیت شهرستان فریدن به شمار می‌رود.