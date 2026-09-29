به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان از وقوع یک تصادف منجر به فوت، بین خودروی پژو و موتورسیکلت در محور تکاب_تخت‌سلیمان خبر داد.

دکتر فرزین رضازاده در تشریح این ماموریت اظهار کرد:در ساعت ۱۹:۱۷ دقیقه، ۶ مهرماه ۱۴۰۵، طی گزارش های مردمی با مرکز پیام اورژانس، مبنی بر وقوع حادثه تصادف در محدوده واحد مرغداری روستای احمد آباد، بلافاصله آمبولانس پایگاه تخت‌سلیمان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان اورژانس در صحنه، این سانحه ناشی از برخورد خودروی سواری پژو از پشت با یک دستگاه موتورسیکلت بوده است.

دکتر رضازاده ادامه داد: در این حادثه، راکب ۴۴ ساله موتورسیکلت دچار مصدومیت بسیار شدید شده بود که کارشناسان بلافاصله ا اقدامات درمانی پیشرفته را در صحنه آغاز کردندو ضمن تدوام اقدامات حیاتی در داخل آمبولانس، مصدوم حادثه به بیمارستان مهر امام علی (ع) منتقل شد و متأسفانه علیرغم انجام تمامی تلاش‌های تخصصی و اقدامات پیشرفته کادر درمان در آمبولانس و بخش اورژانس بیمارستان، مصدوم حادثه به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

دکتر رضازاده در پایان ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این جوان تکابی، با اشاره به اهمیت حیاتی رعایت اصول رانندگی ایمن، توصیه‌های اکیدی را متوجه رانندگان کرد. وی ضمن تأکید بر لزوم رعایت فاصله طولی مطمئنه توسط رانندگان خودروها، به‌ویژه در جاده‌های برون‌شهری و نزدیک به بافت روستایی، خاطرنشان کرد: بسیاری از تصادفات از پشت، ناشی از عدم رعایت فاصله ایمن و سرعت غیرمجاز است؛ لذا رانندگان خودرو‌های سواری و سنگین باید همواره با سرعت مطمئنه و پرهیز از شتاب‌زدگی رانندگی کنند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان در ادامه با یادآوری آسیب‌پذیری بالای موتورسواران در سوانح، از آنان نیز خواست تا با استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، پوشیدن لباس‌های روشن یا شبرنگ و روشن نگه داشتن چراغ‌های وسیله نقلیه در تمام ساعات روز، زمینه دیده شدن خود را برای سایر رانندگان فراهم آورده و از هرگونه حرکات پرخطر بپرهیزند تا از وقوع چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری جلوگیری شود.