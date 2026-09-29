رئیس کل دادگستری تهران، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور در منزل شهیدان لبافیان و فلاحی از شهدای گرانقدر قوه قضاییه، با خانواده‌های معزز آنان دیدار و از صبر و استقامت این عزیزان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در این دیدار‌ها که با هدف تکریم و دلجویی از بازماندگان دوران دفاع مقدس صورت گرفت، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی و الگوی بی‌بدیل صبر و ایستادگی برای جامعه برشمرد.

عتباتی در این دیدار با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های رزمندگان اسلام در پاسداری از مرز‌های جغرافیایی و اعتقادی کشور است، اظهار داشت: امنیت پایداری که امروز در کشور شاهد آن هستیم و دستگاه قضا در سایه آن به احقاق حق و اجرای عدالت می‌پردازد، مرهون مجاهدت‌های بی‌منت و خون مطهر شهدای گرانقدر است.

وی افزود: خدمت به خانواده‌های شهدا و جانبازان وظیفه‌ای است که نه تنها جنبه اداری، بلکه تکلیفی اخلاقی و دینی بر دوش تمامی مسئولان به‌ویژه کارکنان دستگاه قضایی است تا با خدمت بی‌منت به مردم، راه و رسم شهدا را در عمل تداوم بخشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه دستگاه قضا خود را ملزم به پیروی از سیره عملی شهدا می‌داند، خاطرنشان کرد: روحیه جهادی و انقلابی که در دوران دفاع مقدس منجر به پیروزی کشور شد، امروز باید در عرصه‌های مختلف قضایی و اداری به عنوان الگوی کارآمد مورد استفاده قرار گیرد.