متخصص سالمندشناسی با تأکید بر اینکه سالمندی سالم و موفق حاصل سبک زندگی در سال‌های پیش از سالمندی است، گفت: تغذیه مناسب، تحرک بدنی، تمرینات تعادلی، حفظ ارتباطات اجتماعی و توجه به سلامت روان از ۳۰ تا ۴۰ سالگی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی در دوران سالمندی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر بهره‌ور، با اشاره به اهمیت پیشگیری و اصلاح سبک زندگی از سال‌های میانسالی افزود: سالمندی موفق موضوعی نیست که از دوران سالمندی آغاز شود، بلکه پایه‌های آن باید سال‌ها پیش از رسیدن به این دوره از زندگی شکل بگیرد.

وی با تأکید بر نقش فعالیت بدنی در حفظ توانمندی سالمندان اظهار کرد: کاهش تحرک و فعالیت‌های ورزشی به مرور زمان موجب کاهش حجم و قدرت عضلات می‌شود و این مسئله در سالمندی می‌تواند مشکلاتی در حرکت، حفظ تعادل و انجام فعالیت‌های روزمره ایجاد کند.

این متخصص سالمندشناسی، تغذیه مناسب را از دیگر عوامل مؤثر بر سلامت در دوران سالمندی دانست و گفت: مصرف کافی میوه و سبزیجات و رعایت اصول تغذیه‌ای در طول زندگی می‌تواند زمینه‌ساز حفظ سلامت و تجربه سالمندی سالم‌تر باشد.

دکتر بهره‌ور همچنین بر ضرورت حفظ کرامت سالمندان در خانواده تأکید کرد و افزود: سالمندان سال‌ها در جایگاه تصمیم‌گیرنده و محور خانواده بوده‌اند و با افزایش سن نیز باید شأن و جایگاه آنان حفظ شود.

وی ادامه داد: نظرخواهی از سالمندان، شنیدن صحبت‌های آنان و مشارکت دادنشان در جمع‌های خانوادگی، علاوه بر حفظ کرامت، می‌تواند در تقویت ارتباطات اجتماعی و سلامت روان آنان مؤثر باشد.

این متخصص سالمندشناسی، مرور خاطرات را نیز از فعالیت‌های مفید برای فعال نگه داشتن ذهن سالمندان عنوان کرد و گفت: مرور خاطرات می‌تواند به فعال ماندن ذهن کمک کند و در برخی موارد در به تأخیر انداختن روند فراموشی مؤثر باشد.

دکتر بهره‌ور در پایان با بیان اینکه داشتن سبک زندگی سالم لزوماً به شرایط اقتصادی وابسته نیست، خاطرنشان کرد: با اقداماتی مانند تغذیه مناسب، تحرک و فعالیت بدنی، حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، احترام به کرامت سالمندان و فعالیت‌های ذهنی می‌توان زمینه را برای تجربه سالمندی سالم، فعال و باکیفیت فراهم کرد.