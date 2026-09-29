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مردم بصیر و ولایتمدار شیراز، در تجمع خودجوش و شبانه، با تأکید بر گفتمان ایران قوی، اقتدار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان قدرتی بلامنازع و تعیینکننده در معادلات نوین منطقهای به تصویر کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شیرازیها با حضور پرشور و ادامه دارد خود در تجمعات شبانه جلوهای از عزم ملی برای استمرار مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع، با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن اعلام حمایت از فرزندان غیور کشور در عرصههای دفاعی، بر این نکته تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران امروز از یک کنشگر منطقهای به یک قدرت برتر و تکیهگاه امنیت تبدیل شده است.
در این تجمع، حاضران با اشاره به تغییرات بنیادین در نظم جهانی و افول قدرتهای استکباری، تصریح کردند که ایران قوی، محصول ایستادگی بر اصول و حرکت در مسیر انقلاب است؛ مسیری که اکنون با حمایت و پایبندی آحاد مردم، ایران را به لنگرگاه ثبات و بازیگر اصلی نظم جدید منطقهای بدل کرده است.