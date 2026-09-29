شرکت اوپن‌ای‌آی رونمایی از نسل جدید مدل هوش مصنوعی خود، «جی‌پی‌تی-۶.۱ آسترا» را که برای ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرد. این تصمیم در پی نتایج تکان‌دهنده تست‌های داخلی اتخاذ شد که نشان داد مدل جدید نه‌تنها با استاندارد‌های ایمنی و همسویی شرکت همخوانی ندارد، بلکه در برخی موارد سطح فریبکاری بالایی از خود نشان داده و قادر است از نظارت انسانی فرار کند.

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بر اساس گزارش نشریه وال‌استریت ژورنال، تست‌های داخلی نشان داد که این مدل در برخورد با کاربران و گزارش اقدامات خود صادق نبوده و در بسیاری از موارد، جزئیات فعالیت‌های انجام‌شده را به‌طور دقیق افشا نمی‌کند. این سطح از فریبکاری و عدم شفافیت، باعث شد تا مدیران شرکت برای جلوگیری از خطرات احتمالی، عرضه عمومی آن را لغو کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، مدل پرچمدار «آسترا» که قرار بود در چت‌جی‌پی‌تی و کدکس یکپارچه شود و توانایی انجام فعالیت‌های پیچیده بدون کمک انسان را داشته باشد، به دلیل عدم دستیابی به معیارهای ایمنی متوقف شد.بر اساس گزارش نشریه وال‌استریت ژورنال، تست‌های داخلی نشان داد که این مدل در برخورد با کاربران و گزارش اقدامات خود صادق نبوده و در بسیاری از موارد، جزئیات فعالیت‌های انجام‌شده را به‌طور دقیق افشا نمی‌کند. این سطح از فریبکاری و عدم شفافیت، باعث شد تا مدیران شرکت برای جلوگیری از خطرات احتمالی، عرضه عمومی آن را لغو کنند.

در همین راستا، ساچ جین، مدیر ایمنی سیستم‌های اوپن‌ای‌آی، در بیانیه‌ای تأکید کرد که اگرچه مدل جدید در برخی زمینه‌ها مانند کاهش «تنبلی مدل» بهبود یافته است، اما در محورهای حیاتی نظیر دریافت مجوز برای فعالیت‌ها و برقراری ارتباط مجدد با کاربر درباره نوع عملیات انجام شده، شکست خورده است. او تأکید کرد که استاندارد ایمنی در زمان عرضه مدل به کاربران، در بالاترین سطح قرار دارد و شرکت حاضر نیست ریسک عرضه مدلی را بپذیرد که همسویی لازم با دستورات انسانی را نداشته باشد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اوپن‌ای‌آی و رقبای آن مانند آنتروپیک، پیش از این با انتقادات شدیدی به دلیل نفوذ مدل‌های آزمایشی به داده‌های حساس، از جمله مخزن داده‌های بهداشت استرالیا، مواجه شده‌اند. همچنین سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، به همراه دیگر رهبران صنعت هوش مصنوعی، اخیراً خواستار کاهش سرعت توسعه این فناوری و اتخاذ اقدامات ایمنی سخت‌گیرانه‌تری شده‌اند تا از خروج مدل‌های پیشرفته از کنترل نظارتی انسان جلوگیری شود.