به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، امروز (سه‌شنبه) در مجموعه ورزشی هنر‌های رزمی آیچی به پایان رسید و مجیدوحید بریمانلو با برتری در دیدار نهایی، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد تا کوراش ایران نیز نام خود را در میان رشته‌های طلایی کاروان کشورمان ثبت کند.

مجیدوحید بریمانلو در دیدار نهایی وزن ۶۶- کیلوگرم با برتری یک بر صفر مقابل یاسین بوباکالونوف از تاجیکستان به مدال طلا دست یافت و نهمین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان را کسب کرد. او در دوره گذشته نیز موفق به کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی هانگژو شده بود.

بریمانلو برای حضور در دیدار فینال، ابتدا با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) از سد اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان گذشت و در ادامه در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال - ضربه فنی) مقابل رحیم‌الله نجمی از افغانستان به برتری دست یافت. او در دیدار نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۳ بر صفر کوبانیچ‌بک آی‌بک اولو از قرقیزستان را شکست داد.