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معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا نسبت به روش جدید کلاهبرداران در استفاده از فایلهای مخرب تحت عنوان دعوتنامه عروسی هشدار داد و از شهروندان خواست از نصب هرگونه فایل APK خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با اشاره به شناسایی شگرد جدید مجرمان سایبری اظهار داشت که کلاهبرداران با ارسال فایلهایی با فرمت APK تحت عنوان «کارت دعوت»، کاربران را برای مشاهده جزئیات مراسم و آدرس تالار به نصب این فایلها ترغیب میکنند.
وی هشدار داد که نصب این فایلها منجر به آلوده شدن تلفنهای همراه به بدافزارهای جاسوسی میگردد.
وی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: از تمامی هموطنان درخواست میشود هرگز لینکها و فایلهای با فرمت APK را که از سوی افراد ناشناس و یا حتی مخاطبان آشنا ارسال میشود، باز یا نصب نکنند؛ چرا که کارتهای دعوت واقعی نیازی به نصب اپلیکیشن ندارند.
سرهنگ مختاررضایی در ادامه توصیه کرد که در صورت مواجهه با چنین پیامهایی، ضمن مسدود کردن و گزارش حساب کاربری، از باز کردن هرگونه فایل ضمیمه خودداری شود. وی همچنین تأکید کرد در صورت نصب اشتباه این فایلها، کاربران باید سریعاً اینترنت گوشی خود را قطع کرده و جهت دریافت راهنماییهای فنی با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
در پایان، پلیس فتا اعلام کرد شهروندان میتوانند برای مشاهده سایر هشدارهای امنیتی به سایت رسمی پلیس فتا مراجعه کنند.