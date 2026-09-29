به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی آذربایحان غربی گفت: بامداد امروز ساعت ۰۰:۳۰ در اثر برخورد دو دستگاه دنا و وانت سایپا در جاده نقده ــ پیرانشهر (پیج هواربید) دو نفر فوت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

دکتر رضازاده افزود: پس از دریافت و ابلاغ ماموریت ازسوی مرکز پیام اورژانس استان، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس کارخانه قند و سه راهی جلدیان به محل حادثه اعزام شدند.

وی درادامه گفت: متأسفانه به علت شدت حادثه خودروی دنا دچار حریق شده و دو سرنشین آن بر اثر سوختگی در دم جانباختند.

رضازاده در پایان افزود: سه مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس جهت بررسی‌های بیشتر به مرکز درمانی منتقل شدند.