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دو سرنشین خودروی دنا در پی آتش سوزی ناشی از برخورد با وانت سایپا در جاده نقده ــ پیرانشهر (پیج هواربید) جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی آذربایحان غربی گفت: بامداد امروز ساعت ۰۰:۳۰ در اثر برخورد دو دستگاه دنا و وانت سایپا در جاده نقده ــ پیرانشهر (پیج هواربید) دو نفر فوت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
دکتر رضازاده افزود: پس از دریافت و ابلاغ ماموریت ازسوی مرکز پیام اورژانس استان، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس کارخانه قند و سه راهی جلدیان به محل حادثه اعزام شدند.
وی درادامه گفت: متأسفانه به علت شدت حادثه خودروی دنا دچار حریق شده و دو سرنشین آن بر اثر سوختگی در دم جانباختند.
رضازاده در پایان افزود: سه مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس جهت بررسیهای بیشتر به مرکز درمانی منتقل شدند.