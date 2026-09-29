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رئیس انجمن صنفی نیروگاههای کشور با بیان اینکه ۷۰ درصد برق کشور با توربینهایی با تنش حرارتی بالا تولید میشود، گفت: نگهداشت این ظرفیت و انجام تعمیرات اساسی نیروگاههای حرارتی سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار هزینه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نیکبخت در دومین همایش کاربران توربینهای گازی با تمرکز بر واحدهای گازی و سیکل ترکیبی، با اشاره به شرایط صنعت برق کشور افزود: در طول جنگ تحمیلی دوم و سوم به چهار نیروگاه برق حمله شد که این حملات به شهادت و جانبازی جمعی از کارکنان صنعت برق منجر شد.
وی گفت : پایداری فعلی در صنعت برق حاصل فداکاری کارکنان این صنعت است.
رئیس انجمن صنفی نیروگاههای کشور با اشاره به ظرفیت نیروگاههای حرارتی افزود: ظرفیت اسمی نیروگاههای حرارتی کشور به ۷۸ هزار مگاوات رسیده است و ۷۰ درصد برق کشور با توربینهایی تولید میشود که در معرض تنشهای حرارتی بالا قرار دارند.
نیکبخت گفت: نگهداشت این حجم از تولید برق در نیروگاههای حرارتی کشور، سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار هزینه دارد تا تأمین قطعات و تعمیرات اساسی آنها انجام شود.
وی با اشاره به تشدید تحریمها در حوزه نیروگاهی افزود: تحریمها در عرصه نیروگاهی بهصورت معناداری افزایش یافته است، بهویژه در تأمین فلزات مرتبط با سوپرآلیاژهای مورد نیاز صنعت نیروگاهی کشور.
رئیس انجمن صنفی نیروگاههای کشور گفت: این تحریمها موجب به تعویق افتادن تعمیرات اساسی نیروگاهها شده است و در صورت تداوم این روند، ممکن است تولید در برخی نیروگاهها متوقف شود؛ زیرا در بعضی موارد تعمیرات اساسی نیروگاهها بهصورت ناقص انجام میشود.
نیکبخت همچنین افزود: استفاده از سوخت مایع به جای گاز به دلیل محدودیتهای تأمین گاز نیروگاهها، تأثیر منفی بر عمر قطعات نیروگاهی گذاشته است.
وی گفت: در شرایطی که دسترسی به قطعات نو بسیار زمانبر و پیچیده شده است، استفاده از قطعات دستدوم، اما کمکارکرد و باکیفیت در صنعت نیروگاهی میتواند یک تصمیم راهبردی باشد.
رئیس انجمن صنفی نیروگاههای کشور بر ضرورت بازنگری در قراردادهای بهرهبرداری و نگهداری نیروگاهها تأکید کرد و افزود: این قراردادها باید با توجه به تغییرات نرخ ارز مورد بازنگری قرار گیرند.
نیکبخت همچنین با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفت: با توجه به قوانین فرسوده تخصیص ارز که مربوط به شرایطی غیر از شرایط امروز کشور است، نمیتوان از نیروگاهدار انتظار آمادگی داشت.