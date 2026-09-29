به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه به دلایل نامعلوم در چاهی در انتهای جاده سیمان، روستای جغری رخ داد و این مرد جان خود را از دست داد.

زهرا خوشبین افزود: حادثه ساعت ۱۰:۲۰ امروز، ششم مهرماه، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و نیرو‌های نجات از ایستگاه‌های ۸ و ۴۵ به همراه عوامل اورژانس و انتظامی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: به گفته وی، عملیات جست‌و‌جو و خارج کردن فرد از چاه انجام شد، اما با وجود تلاش نیرو‌های امدادی و تأیید عوامل اورژانس، این فرد جان خود را از دست داده بود.

وی خاطرنشان کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.