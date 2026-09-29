به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز سه‌شنبه در روز سوم و پایانی رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم، مجید وحید بریمانلو در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مقابل اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان به برتری رسید سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) از سد رحیم‌الله نجمی از افغانستان گذشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. او در این مرحله «کوباییچ ایبک» از قرقیزستان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. او در فینال «بوبوکولانوف» از تاجیکستان را شکست داد و قهرمان شد.







مجیدوحید بریمانلو پس از کسب مدال طلای کوراش در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا گفت: امروز توانستم با بهترین عملکردم تمامی حریفانم را شکست بدهم و مدال طلا را کسب کنم و آن را به مردم خوب کشورم تقدیم کنم.