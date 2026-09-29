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شمار جانباختگان حادثه غرق شدن کشتی دریایویرگو ترانسپورت ۸ در دریای جاوه اندونزی به ۷۱ نفر افزایش یافت و ۶۴ نفر همچنان مفقود هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ تیمهای جستوجو و نجات اندونزی در شانزدهمین روز عملیات، پنج جسد دیگر را در داخل کشتی غرقشده پیدا کردند.
این عملیات با مشارکت تیم ویژه سازمان ملی جستوجو و نجات اندونزی، نیروهای نیروی دریایی و دیگر واحدهای امدادی انجام شد.
«محمد شفیعی» رئیس سازمان ملی جستوجو و نجات اندونزی اعلام کرد: پنج قربانی در داخل کشتی غرقشده پیدا شدند و اجساد برای شناسایی و اقدامات بعدی به ساحل منتقل شدهاند.
کشتی «ویرگو ترانسپورت ۸» با ۲۴۳ سرنشین و ۸۹ دستگاه خودرو، از سورابایا در شرق جاوه عازم بانجارماسین در کالیمانتان جنوبی بود که بامداد ۱۳ سپتامبر ارتباط آن قطع شد. این کشتی ساعاتی بعد واژگون شد و چند روز بعد به زیر آب رفت.
بر اساس آخرین آمار، از مجموع ۲۴۳ سرنشین کشتی، تاکنون ۱۷۹ نفر پیدا شدهاند که ۱۰۸ نفر از آنان نجات یافتهاند.
مقامهای اندونزی اعلام کردهاند عملیات جستوجو برای یافتن ۶۴ فرد مفقود همچنان ادامه دارد.