در جنگ تحمیلی سوم ۲۲ تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های هرمزگان به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های آزاد هرمزگان گفت: از این شمار ۱۱ تن از دانشجویان دانشگاه آزاد و ۸ تن از دانش آموختگان این دانشگاه بودند که در حملات ارتش تروریستی آمریکا به مناطق مختلف استان به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل پاک نژاد افزود: سه تن از معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز از دانش آموختگان دانشگاه آزاد بودند.

وی گفت: برخی از شهدای دانشجو و دانش آموخته دانشگاه آزاد به همراه اعضای خانواده خود در حملات ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های آزاد هرمزگان افزود: این دانشجویان و دانش آموختگان از شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، حاجی آباد و بستک بودند.

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مهدی میرزاده رئیس دانشگاه هرمزگان نیز گفت: دو تن از اساتید و یکی از دانشجویان دانشگاه هرمزگان نیز در حملات ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند.