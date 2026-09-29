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رئیس کل دادگستری استان، از صدور شناسه الکترونیکی یکتا برای املاک استان در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسلم محمدیاران با اشاره به صدور این شناسه همزمان با سفر معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خراسان شمالی، اظهار کرد: صدور شناسه الکترونیکی یکتا بر اساس نقشه معماری تأییدشده، گامی مهم در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی فرایندهای ثبتی است.
وی افزود: این اقدام با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و با پیگیری دادگستری استان انجام شده و موجب انطباق اطلاعات ثبتی املاک با نقشه معماری تأییدشده و تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه شناسه یکتا مبنای انجام اعمال حقوقی و تنظیم اسناد رسمی مرتبط با واحدهای ملکی است، تصریح کرد: اجرای این فرایند، شفافیت معاملات املاک و صیانت از حقوق مالکان و ذینفعان را تقویت کرده و زمینه پیشگیری از سو استفادههای احتمالی در معاملات و پیشفروش ساختمان را فراهم میکند.
محمدیاران تأکید کرد: اجرای دقیق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در ایجاد نظم و شفافیت در معاملات ملکی و کاهش زمینههای بروز اختلافات و تخلفات در این حوزه دارد.