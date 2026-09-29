ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه هنگام گشت و کنترل در منطقه حفاظت‌شده درمیان سربیشه، لاشه یک راس قوچ وحشی را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه گفت: محیط بانان در عملیات گشت‌زنی و کنترل منطقه حفاظت‌شده درمیان سربیشه، متوجه حضور دو نفر از متخلفان شکار در این منطقه شدند.

گرگانی افزود: متخلفان در حالی که با یک راس قوچ وحشی شکار شده و دو دستگاه موتورسیکلت در منطقه حضور داشتند، با مشاهده نیرو‌های محیط بان، اقدام به فرار کردند.

وی گفت: به دستور دادستان، لاشه شکار به‌همراه دو دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده متخلفان توقیف شد و روند شناسایی افراد متواری آغاز شده که در اسرع وقت برای پیگیری قضایی به دادگاه معرفی خواهند شد.