پخش زنده
امروز: -
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه هنگام گشت و کنترل در منطقه حفاظتشده درمیان سربیشه، لاشه یک راس قوچ وحشی را کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه گفت: محیط بانان در عملیات گشتزنی و کنترل منطقه حفاظتشده درمیان سربیشه، متوجه حضور دو نفر از متخلفان شکار در این منطقه شدند.
گرگانی افزود: متخلفان در حالی که با یک راس قوچ وحشی شکار شده و دو دستگاه موتورسیکلت در منطقه حضور داشتند، با مشاهده نیروهای محیط بان، اقدام به فرار کردند.
وی گفت: به دستور دادستان، لاشه شکار بههمراه دو دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده متخلفان توقیف شد و روند شناسایی افراد متواری آغاز شده که در اسرع وقت برای پیگیری قضایی به دادگاه معرفی خواهند شد.