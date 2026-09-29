مکانیک متقلب زیر تیغ تعزیرات؛ جریمه ۲۰ میلیارد ریالی
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت مکانیک متخلف خودرو به پرداخت جریمه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: با تشکیل پرونده در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج و انجام بررسی لازم، تخلف متصدی واحد تعمیرگاه محرز و متخلف بر اساس مقررات و مصوبه سران قوا به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی خصوصی و مبلغ ۱۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد
لقمانی افزود: در پی شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسی اتلق اصناف مبنی بر خسارت وارده به خودروی شاکی و پیرامون تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی تاکید دارد با تخلف واحدهای خدماتی که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد و گزارشهای بازرسی دستگاههای نظارتی و شکایت مردمی با جدیت مورد رسیدگی قرار میگیرد.