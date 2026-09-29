به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان دراین آیین گفت: آیت الله شبیری زنجانی مرجع تمام نمای شیعه بود و مردی قدرشناس و شکر گذار بود.

آیت الله سید یوسف طباطبایی افزود: آیت الله زنجانی با کلام، نوشتن و ادب و منش دینی همه وجودش هدایت بشر بود.

وی یکی از اساتید و ارکان متین حوزۀ علمیۀ مقدس قم بودندکه عمر شریف خود را در مجاهدت بی‌وقفۀ علمی و معنوی و تعلیم و تربیت جمع زیادی از اساتید و فضلاء و حراست از دیانت و فقاهت و صیانت از جایگاه مرجعیت و حفاظت از کیان حوزه و روحانیت و دلسوزی برای مؤمنان، سپری کرد.

آیت‌الله شبیری زنجانی بر نفس خود مسلط بود، از شهرت پرهیز داشت و عالمانی ازجمله رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای از محضر درس ایشان بهره بردند.