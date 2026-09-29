برنامه کامل نمایش‌های تالار‌های اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر در پاییز سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اسامی آثار نمایشی تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر در مهر، آبان و آذر سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

براساس اعلام واحد هماهنگی و برنامه ریزی، اسامی نمایش های فصل پاییز مجموعه تئاتر شهر به ترتیب زیر اعلام شده است:

تالار اصلی

مهر: نمایش «کورش»؛ کارگردان: نادر برهانی مرند

آبان و آذر: نمایش «مُخَیَّلات عُلیا»؛ کارگردان: حسین کیانی

تالار چهارسو

مهر: نمایش «جزیره»؛ کارگردان: اکبر زنجانپور

آبان: نمایش «خسرو پرویز»؛ کارگردان: سهند خیرآبادی

آذر: نمایش«هیچ کَس به ما سلامی نکرد»؛ کارگردان: قطب الدین صادقی

تالار قشقایی

مهر: نمایش«بی امان؛ اشک» ؛ کارگردان: محسن بخشی

آبان: نمایش های «بشنو/ تا یک بشمار/ زمین و چرخ»؛ کارگردان: زهرا صبری

آذر: نمایش «۳۹ پله»؛ کارگردان: بورژین عبدالرزاقی

تالار سایه

مهر: نمایش «بی چیز»؛ کارگردان: حسنا قبادی

آبان: نمایش «تَن»؛ کارگردان: رضا بهکام

آذر: نمایش «آژاکس؛ زنان تراخیس»؛ کارگردان: نیما گودرزی

کارگاه نمایش

مهر: نمایش «بوران»؛ کارگردان: کامبیز بنان

آبان: نمایش «ساوانابای»؛ کارگردان: یاسر مُتاجی

آذر: نمایش «شعبان بی مخ»؛ کارگردان: محمدرضا آزادفر

از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ مهر ۱۴۰۵ تالارهای چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر میزبان آثار شرکت کننده در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاترعروسکی تهران - مبارک خواهند بود.