به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان با صدور پیامی فرا رسیدن هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و ایمنی را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، یادآور رشادت انسان‌هایی است که در لحظه‌های سخت و پرخطر، برای نجات جان دیگران قدم به دل حادثه می‌گذارند و جلوه‌ای ماندگار از ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش می‌گذارند.

آتش‌نشانان، قهرمانان بی‌ادعایی هستند که در سخت‌ترین شرایط، امنیت و آرامش مردم را دنبال می‌کنند و گاه جان خود را برای نجات یک انسان به خطر می‌اندازند. قدردانی از این تلاش‌ها، تنها با زبان و پیام محقق نمی‌شود، بلکه باید در عمل، زمینه خدمت بهتر و ایمن‌تر آنان را فراهم کرد.

مجموعه دولت خود را موظف می‌داند با فراهم کردن امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه ارتقای توان عملیاتی و افزایش آمادگی نیرو‌های آتش‌نشانی را فراهم کند تا این عزیزان بتوانند با توان و اطمینان بیشتری در خدمت مردم باشند.

در کنار تجهیز و توانمندسازی آتش‌نشانی، توسعه فرهنگ پیشگیری و آموزش عمومی نیز ضرورتی جدی است؛ چراکه بسیاری از حوادث با افزایش آگاهی و رعایت اصول ایمنی قابل پیشگیری است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان، این روز را به تمامی آتش‌نشانان فداکار استان گیلان و خانواده‌های صبور آنان تبریک می‌گویم و از تلاش‌های خالصانه این عزیزان در راه حفاظت از جان و مال مردم قدردانی می‌کنم.

از خداوند متعال برای همه آتش‌نشانان عزیز، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف ایران اسلامی مسئلت دارم.

هادی حق‌شناس

استاندار گیلان