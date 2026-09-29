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هادی حق شناس با گرامیداشت هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی، آتشنشانان را نماد ایثار، شجاعت و خدمت بیمنت دانست و بر ضرورت تقویت فرهنگ پیشگیری، آموزش و آمادگی برای کاهش حوادث و حفظ جان و امنیت مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حقشناس استاندار گیلان با صدور پیامی فرا رسیدن هفتم مهرماه روز آتشنشانی و ایمنی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی، یادآور رشادت انسانهایی است که در لحظههای سخت و پرخطر، برای نجات جان دیگران قدم به دل حادثه میگذارند و جلوهای ماندگار از ایثار، شجاعت و مسئولیتپذیری را به نمایش میگذارند.
آتشنشانان، قهرمانان بیادعایی هستند که در سختترین شرایط، امنیت و آرامش مردم را دنبال میکنند و گاه جان خود را برای نجات یک انسان به خطر میاندازند. قدردانی از این تلاشها، تنها با زبان و پیام محقق نمیشود، بلکه باید در عمل، زمینه خدمت بهتر و ایمنتر آنان را فراهم کرد.
مجموعه دولت خود را موظف میداند با فراهم کردن امکانات، تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز، زمینه ارتقای توان عملیاتی و افزایش آمادگی نیروهای آتشنشانی را فراهم کند تا این عزیزان بتوانند با توان و اطمینان بیشتری در خدمت مردم باشند.
در کنار تجهیز و توانمندسازی آتشنشانی، توسعه فرهنگ پیشگیری و آموزش عمومی نیز ضرورتی جدی است؛ چراکه بسیاری از حوادث با افزایش آگاهی و رعایت اصول ایمنی قابل پیشگیری است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان، این روز را به تمامی آتشنشانان فداکار استان گیلان و خانوادههای صبور آنان تبریک میگویم و از تلاشهای خالصانه این عزیزان در راه حفاظت از جان و مال مردم قدردانی میکنم.
از خداوند متعال برای همه آتشنشانان عزیز، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف ایران اسلامی مسئلت دارم.
هادی حقشناس
استاندار گیلان