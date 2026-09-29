به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، سؤال ملی «عبدالجلال ایری»، نماینده کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، و ۵۵ نفر از نمایندگان از فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در خصوص وضعیت مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عبدالجلال ایری پس از استماع پاسخ‌های وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت تأمین مسکن، از توضیحات وی قانع نشد و سؤال به رأی نمایندگان گذاشته شد و در نهایت نمایندگان توضیحات وزیر مربوطه را قابل قبول دانستند.

در جریان بررسی این دستور؛ محمد نصیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح سؤال ملی از وزیر راه و شهرسازی گفت: این سؤال با موضوع «عدم توان مردم در تأمین مسکن و بحرانی شدن وضعیت تأمین مسکن» از سوی آقای عبدالجلال ایری، نماینده کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، و ۵۵ نفر از نمایندگان مردم در مجلس مطرح شده است.

وی افزود: این سؤال در جلسه رسمی مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۴ کمیسیون عمران با حضور ۱۷ نفر از اعضای کمیسیون، نمایندگان سؤال‌کننده و وزیر محترم راه و شهرسازی مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین، نظر به عدم اقناع نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های ارائه‌شده، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: مستند به ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش این سؤال جهت طرح و استماع نظرات وزیر و نماینده سؤال‌کننده در جلسه علنی مجلس ارائه می‌گردد