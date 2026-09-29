جلسه کمیته بحران بخش مرکزی قم با محوریت ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی و دهیاری‌ها، پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری، با حضور بخشدار مرکزی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و دهیاران روستا‌های بخش در محل بخشداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه کمیته بحران بخش مرکزی قم، آخرین تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکار‌های افزایش آمادگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول به تبادل نظر پرداختند.

یکی از محور‌های اصلی این جلسه، بررسی آثار و تبعات احتمالی پدیده ال‌نینو و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش پیامد‌های ناشی از شرایط جوی و حوادث احتمالی بود. در همین راستا، بر لزوم پیش‌بینی سناریو‌های مختلف، آمادگی نیرو‌های عملیاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و دهیاری‌ها تأکید شد.

همچنین در این نشست، شرح وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون مدیریت بحران کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت آشنایی کامل مسئولان و عوامل اجرایی با وظایف محوله و ایجاد هماهنگی مؤثر میان مجموعه‌های مسئول در زمان وقوع بحران تأکید شد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده، ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده در سطح شهر‌ها و روستا‌ها برای افزایش آگاهی عمومی و ارتقای مشارکت مردم در اقدامات پیشگیرانه بود. در این زمینه بر تشویق شهروندان به بیمه کردن منازل مسکونی، واحد‌های تجاری و ساختمان‌های عمومی در برابر سوانح طبیعی و حوادث انسان‌ساخت تأکید شد.

در ادامه جلسه، موضوع شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی جامع از تجهیزات، ماشین‌آلات و ادوات راهداری و عمرانی موجود در سطح بخش مورد توجه قرار گرفت. مقرر شد ظرفیت‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی، تعاونی‌ها، معادن و بخش خصوصی شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها به‌منظور استفاده در شرایط اضطراری ساماندهی شود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، ایجاد چنین بانک اطلاعاتی می‌تواند زمینه بسیج سریع امکانات و تجهیزات موجود در زمان وقوع حوادث را فراهم کرده و روند امدادرسانی، خدمات‌رسانی و بازگشت شرایط به وضعیت عادی را تسهیل کند.

در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، ارتقای سطح آمادگی دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و استمرار برنامه‌های آموزشی تأکید شد و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، مانور‌های مدیریت بحران و برنامه‌های تمرینی برای افزایش توان عملیاتی و هماهنگی مجموعه‌های مسئول مورد توجه قرار گرفت.

جلسه کمیته بحران بخش مرکزی قم در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر، پیشگیری از وقوع یا تشدید خسارات حوادث و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی به کار خود پایان داد.