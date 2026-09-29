درخشش سه شطرنج باز استان در المپیاد جهانی شطرنج
نماینده استان و استاد بینالمللی شطرنج بانوان، با کسب ۸ امتیاز در چهلوششمین المپیاد جهانی شطرنج در ازبکستان، دومین نورم استادبزرگی بانوان (WGM) خود را به دست آورد.
محمدی با کسب ۸ امتیاز، بهترین عملکرد را میان بازیکنان تیم ملی بانوان ایران به ثبت رساند و موفق به کسب دومین نورم استاد بزرگ بانوان (WGM) خود شد.
در این رقابتها بردیا دانشور استاد بزرگ، و رضا مهدوی استاد بینالمللی نیز حضور داشتند که در ترکیب تیم ملی شطرنج ایران، در رده پانزدهم جهان قرار گرفته و بهترین نتیجه تاریخ ایران در ادوار المپیادهای جهانی شطرنج را رقم زدند.