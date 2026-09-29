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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۷ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
اردوغان پس از نشست کابینه: «هرگز از کسانی که حق مردم را ضایع میکنند دفاع نخواهیم کرد».
برخورد شدید با تخلفات بورس: عاملان اقدامات مخرب در بازار سرمایه به دادگاه معرفی خواهند شد.
صباح
جنایت هولناک در مرکز توانبخشی قونیه: پرونده حبس و آسیب شدید به چشمان یک معلول، جامعه را تکان داد.
پیگیری جدی بحران صندوقهای مالی: دولت ترکیه نظارت بر جابهجاییهای مشکوک پولی را تشدید میکند.
اظهارات رئیسجمهور درباره سیستم مالی کشور: ساختار اقتصادی و پولی ترکیه همچنان قدرتمند و استوار است.
سوزجو
انتقاد شدید اپوزیسیون از ساختار قضایی: بحران پروندههای حقوقی و دوگانگی در احکام قضایی.
بحران مالی در بورس: افشای خروج میلیاردی چهرههای خاص از صندوقهای در حال سقوط.
فشار سنگین اقتصادی بر معیشت مردم: تورم و مشکلات روزمره همچنان موضوع اول گفتوگوهای جامعه است.
جمهوریت
درخواست فوری سازمان ملل برای غزه: هشدار درباره فرارسیدن زمستان و لزوم تسریع ورود اقلام امدادی از سوی اسرائیل.
افشاگری درباره پرونده موسوم به بحران صندوقها: جزییات تناقضگوییها و روابط پشتپرده شبکه سوءاستفاده مالی.
درخواست برای شفافیت مالی در پارلمان: حزب دموکراتیک خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق درباره تخلفات بورس شد.
ملیت
برنامهریزی جدید تیم اقتصادی دولت: برگزاری نشست فوری رئیسجمهور با مهرههای ارشد مالی.
شدت گرفتن بارشهای فصلی در کشور: آبگرفتگی معابر و خسارت به مغازهها بر اثر باران شدید در ساکاریا.
بررسی ابعاد اجتماعی تغییرات اقتصادی اخیر روی طبقه متوسط.
پستا
هشدار هواشناسی برای استانهای ساحلی: آمادگی در برابر بارشهای ناگهانی و رعد و برق.
حادثه در پاساژ معروف سردیوان: آبگرفتگی شدید پارکینگ زیرزمینی مجتمع تجاری به دلیل سیلاب.
جدیدترین حواشی ستارگان و چهرههای مشهور سینمای ترکیه.
ینی شفق
قاطعیت در برخورد با تخلفات بورس: تکذیب اخبار مربوط به لغو محدودیتهای اموال متهمان پرونده کلان مالی از سوی دادستانی استانبول.
انتقاد شدید از اقدامات اسرائیل در کرانه باختری: تخریب دهها خانه فلسطینیان در الخلیل از سوی ارتش اسرائیل.
روند اداری متهمان بازار سرمایه: انتقال ۱۲ نفر از بازداشتشدگان پرونده بورس به مراجع قضایی پس از معاینات پزشکی.
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
چین در سال ۲۰۲۶ انتظار برداشت پربرکتی از غلات دارد
شی جینپینگ: دانشگاه سیچوان باید در خدمت راهبردهای ملی نقش پیشگام ایفا کند
گسترش کاربردهای سامانه ناوبری ماهوارهای بِیدو در پیوند با فناوریهای نوین
شرکتهای دولتی مرکزی چین اولویتهای جدید خود را برای افزایش قدرت رقابت تعیین کردند
شورای المپیک آسیا: ورزشهای الکترونیکی همچنان بخشی از بازیهای آسیایی خواهد بود
درگیریهای مرگبار در یمن موجب افزایش آوارگی شده است؛ سازمان ملل هشدار داد
چاینا دیلی
شی جینپینگ بر ایجاد توازن میان توسعه و امنیت تأکید کرد
کاهش متقابل تعرفهها به تجارت چین و آمریکا رونق میدهد
تنشها بر سر تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. پس از رد طرح تهران برای آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز از سوی ترامپ، تهران اعلام کرده آماده مقابله با هرگونه تجاوز جدید است.
سیلاب شدید، تایلند را همچنان در وضعیت هشدار قرار داده است
چین با حفاری عمیق دریایی به پیشرفت مهم علمی دست یافت
ماهنشینی و تعطیلات ملی چین موج جدید سفر را رقم میزند
گلوبال تایمز
ترامپ انتظار دارد مذاکرات با ایران از سر گرفته شود؛ اما شکافها بر سر آتشبس و تنگه هرمز گسترده است
دیپلمات ارشد چین از ژاپن خواست مواضع و اظهارات اشتباه درباره تایوان را اصلاح کند
شرکت تراشهسازی CXMT چین ۱۸ میلیارد یوان برای تحقیق و توسعه و ظرفیت آزمایش DRAM سرمایهگذاری میکند
چین انتظار دارد در سال ۲۰۲۶ برداشت غلات پربرکتی داشته باشد
استارتآپ هوش مصنوعی Manus تیم خود را برای بازگشت به بازار چین گسترش میدهد
سیجیتیان
آمریکا و ایران بهطور جداگانه با میانجیها درباره پایان جنگ گفتوگو کردند
چین از ژاپن خواست مواضع و اقدامات نادرست خود درباره تایوان را اصلاح کند
وانگ هونینگ خواستار تلاش برای ایجاد زندگی بهتر برای مردم همه اقوام چین شد
فناوری به چین کمک میکند ضایعات محصولات کشاورزی کاهش یابد و هر دانه به انبار برسد
شی جینپینگ بر نقش دانشگاه سیچوان در راهبردهای ملی تأکید کرد
مجمع عمومی سازمان ملل بحث عمومی خود را به پایان رساند
روزنامه مردم
اجرای قاطعانه رویکرد جامع امنیت ملی و ساخت «چین امن» در سطحی بالاتر برای تضمین مدرنیزاسیون چین
لی چیانگ ریاست نشست اجرایی شورای دولتی چین را بر عهده گرفت
برگزاری مراسم پذیرایی ملی به مناسبت هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
چشم انداز مثبت روابط چین و آمریکا پس از دیدار شی و ترامپ
وانگ یی وزیر امور خارجه چین با ایوایا تاکشی، رئیس انجمن تجارت بینالمللی ژاپن دیدار کرد
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
نوای وقت
وزیر اطلاع رسانی پاکستان: دولت محلی ایالت خیبر پختونخوا حامی تروریستها است؛ احتمال برقراری حکومت نظامی در این ایالت وجود دارد
عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان؛ ۷ تروریست کشته شدند
رهبر عالی ایران: برخی افراد ایران را از نظر قدرت، چهارمین قدرت بزرگ جهان میدانند
آمریکا و چین بر کاهش تعرفه کالاهای به ارزش ۳۰ میلیارد دلار توافق کردند
سما تی وی
نشست هماهنگ کنندگان ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای؛ هیئت هند وارد پاکستان شد
قیمت بنزین در پاکستان ۲.۲۷ روپیه در هر لیتر کاهش یافت
نیروی دریایی ایران: تنگه هرمز به طور کامل تحت کنترل نیروهای مسلح ایران است
وزیر خارجه ایران: موضوع تنگه هرمز تنها مسئله روی میز مذاکرات است
خودروی حامل دانش آموزان در شهر «مری» دچار حادثه شد؛ ۱۰ دانش آموز دچار سوختگی شدند
هم نیوز
جنبش حفاظت از قانون اساسی پاکستان از فراخوان تظاهرات ضد دولتی چهارم اکتبر حزب تحریک انصاف حمایت کرد
حمله هوایی ارتش میانمار به کشته شدن ۳۳ نفر و زخمی شدن ۳۶ نفر انجامید
پروازهای خطوط هوایی عراق به ایران از سر گرفته شد
دیدار فرمانده ارتش پاکستان با هیئت کمیسیون جنگ افغانستان آمریکا درباره مسائل مورد علاقه مشترک
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
رهبر عالی ایران میگوید آمریکا مجبور به خروج از خاورمیانه خواهد شد
خریداران با قایق تا کمر در آب سیل، به بازارهای بانکوک بازمیگردند
دادگاه تایلند دادخواست به چالش کشیدن قانونی بودن انتخابات سال ۲۰۲۶ را رد کرد
نیو استریت تایمز
ایران میگوید قطر ایدههای جدیدی را با هدف بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه خواهد کرد
با تداوم جنگ در خاورمیانه، سهام آمریکا کاهش یافت و بازده اوراق قرضه افزایش پیدا کرد
مالایی میل
با رد پیشنهاد آتشبس ایران از سوی ترامپ، قیمتها در بازارهای انرژی جهش کرد و بازده اوراق قرضه آمریکا به دلیل نگرانیها از تورم افزایش یافت
گذرنامه مالزی اکنون در رتبه دوم جهان قرار دارد و به همراه سنگاپور در رتبه نقرهای قرار گرفته است
استار مالزی
فاجعه کشتی مسافربری در اندونزی: شمار قربانیان «ویرگو ترنسپورت ۸» به ۷۱ نفر رسید و ۶۴ نفر همچنان مفقود هستند
بانکوک پست
تایلند و آمریکا به امضای توافقنامه تجاری نزدیک شدند
فری مالزیا تودی
ترامپ پیشنهاد کاهش تحریمها و آزادسازی منابع مالی مسدودشده ایران را تکذیب کرد
استریت تایمز
آمریکا و ایران در تازهترین تلاش برای پایان دادن به جنگ، بهطور جداگانه با میانجیها گفتوگو میکنند
مقامات ایران نسبت به توافق با آمریکا پیش از انتخابات میاندورهای بدبین هستند
اتوسان مالزی
تنشها در تنگه هرمز پس از رد پیشنهاد ایران از سوی ترامپ افزایش یافت
آسترو آوانی
تداوم رایزنیهای ایران در نیویورک با محوریت ارائه پیشنهادهای جدید به آمریکا
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه انیس
افغانستان در سایه برادری
گرامیداشت روز جهانی دسترسی به اطلاعات
افتتاح فاز اول قطعه چهارم خط آهن هرات خواف با هزینه بیش از ۵۸ میلیون دلار
هند، محموله جدید دارو و لوازم طبی به افغانستان ارسال کرد
روزنامه هشت صبح
افزایش خودکشی، قتل و آدم ربایی؛ ناامنی و فقر زندگی شهروندان را تهدید میکند
منابع پاکستانی مدعی کشف پول افغانی از نزد افرادی شدند که تروریست میخوانند
هیئت آمریکایی کمیسیون جنگ افغانستان با عاصم منیر دیدار کرد
خبرگزاری باختر
کار فاز نخست قطعه چهارم خط آهن هرات ـ خواف تکمیل شد
دیپلمات روس: غرب با حمایت از کی یف توافقهای مصونیت در مقابل تشعشعات را نقض میکند
هیئت قزاقستان در هرات: تاکید بر توسعه تجارت و سرمایه گذاری
روزنامه هیواد
از دانشگاههای خصوصی تقدیر به عمل آمد
پاکستان: ما خواهان گسترش تجارت و ارتباطات منطقهای با افغانستان هستیم
حجم تجارت افغانستان و قزاقستان رو به افزایش است
افزایش رویدادهای جنایی؛ یک جوان در بادغیس به قتل رسید
منابع: ۱۳ جسد اعضای طالبان از نورستان به استانهای جنوبی منتقل شدند