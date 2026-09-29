سروری در خصوص برگزاری انتخابات هم گفت: هیئت نظارت بر انتخابات طرحی را آماده و به شعام ارائه کرده و منتظریم ببینیم شعام چه نظری در این زمینه میدهد.
در ادامه، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: سختی کار آتش نشانان باید توسط شهرداری در مجلس پیگیری شود تا تبعیض بین آتشنشانان رفع شود.
مهدی پیرهادی ضمن گرامیداشت روز آتش نشان، اظهار کرد: مردان و زنانی داریم که به دل خطر میزنند تا دیگران را نجات دهند. در تهران تلاش آتش نشانان تنها به مهار آتش سوزی محدود نمیشود و در تمام حوادث آتش نشانان در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند. از تلاش تمام آتش نشانان غیور تقدیر میکنم.
وی همچنین تصریح کرد: تأمین تجهیزات آتش نشانی، نوسازی ناوگان، توجه به معیشت و تأمین ایمنی ایستگاه از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. هرچند اقداماتی شکل گرفته، اما با توجه به تورم افسارگسیخته نیاز به توجه بیشتر دارد.
پیرهادی با اشاره به چالشهای پرداخت سختی کار به آتش نشانان، یادآور شد: سختی کار آتش نشانان باید توسط شهرداری در مجلس پیگیری شود تا تبعیض بین آتشنشانان رفع شود.
عضو شورای شهر تهران به کسب افتخارات ورزشکاران در بازیهای آسیایی، خاطرنشان کرد: به جامعه ورزش کشور تبریک میگویم که در شرایط جنگی و با وجود عدم برگزاری مناسب اردوها، توانستند افتخار آفرینی کنند. رهبر عزیزمان هم در پیام خود به جهش بانوان اشاره کردند که جای تقدیر است.
وی تأکید کرد: سازمان زیباسازی نسبت به نصب بنرها و بیلبوردها برای تبریک به این افتخار آفرینان اقدام کند و شهرداری نیز در مراسمی از این ورزشکاران قهرمان تقدیر به عمل آورد.
۶۰۰ ساختمان پرخطر ایمن سازی شدند
همچنین رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آمار ۱۲۹ ساختمان ناایمن به ۴۸ ساختمان رسیده است، یادآور شد: ۶۰۰ ساختمان پرخطر ایمن سازی شده و از لیست ساختمانهای پرخطر خارج شدند.
مهدی بابایی امروز در جلسه شورا ضمن گرامیداشت روز آتش نشان، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش هشت درصدی حریق بودیم که نشان دهنده سیاست گذاریهای درست در شورا و اجرای دقیق این سیاستها توسط شهرداری است.
وی افزود: در دو دهه اخیر سالیانه یک درصد رشد حریق در شهر تهران را شاهد بودیم. سیاست گذاریها در دورههای مختلف مدیریت شهری به شکلی بود که تجهیزات و شرایط ایستگاهها ارتقاء یابد و سرعت رسیدن آتش نشانان به محل حریق افزایش یابد.
بابایی با بیان اینکه سیاست گذاریها در دورههای مختلف حریق را کاهش نداده بود، گفت: ۱۳۲ ایستگاه و ۶ هزار نیروی آتش نشان در تهران داریم، اما به تنهایی قادر به کاهش حریق نبودند. در ابتدای دوره ششم و برنامه چهار ساله چهارم توجه جدی به ایمنی و مدیریت بحران داشتیم.
وی با اعلام اینکه ۲۱ درصد از شاخصهای احکام برنامه مربوط به ایمنی و مدیریت بحران است که معادل ۹۴ شاخص از ۴۴۵ شاخص است، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بودجه ایمنی و مدیریت بحران در بودجه سالیانه ۲۵ برابر شده است. عدد ۴۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ به ۱۵ همت رسیده و رشد بودجه نشان دهنده توجه دوره ششم به موضوع ایمنی و مدیریت بحران است.
بابایی تأکید کرد: ما در این دوره بر پیشگیری تمرکز کردیم و همین باعث کاهش هشت درصدی حریق شد. امیدواریم این روند با سرعت بیشتری پیش برود.
رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه آمار ۱۲۹ ساختمان ناایمن به ۴۸ ساختمان رسیده است، یادآور شد: ۶۰۰ ساختمان پرخطر ایمن سازی شده و از لیست ساختمانهای پرخطر خارج شدند.
صدای ناشنوایان شنیده شود
در ادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تهران زمانی شهر سالم، عادلانه و انسانی خواهد بود که ناشنوایان در آن شنیده شوند و سالمندان در آن دیده شوند.
زهرا شمس احسان با تأکید بر اهمیت ارتقاء خدمات رسانی به سالمندان به ویژه ناشنوایان، اظهار کرد: ناشنوایان حق دارند در تمامی عرصههای زندگی از جمله فرهنگ، آموزش، سلامت بدنی و ورزش حضوری مؤثر داشته باشند. فضاهای شهری، فرهنگسراها، بوستانها و سامانههای خدماتی هنوز مناسب سازی لازم برای این قشر را فراهم نکرده است.
وی همچنین تصریح کرد: اطلاع رسانی تصویری، حضور مترجم در مراکز کلیدی و اقداماتی از این قبیل در مراکز کلیدی باید مورد توجه قرار بگیرد. تهران باید شهری برای تمام دورههای زندگی و تمام اقشار باشد.
شمس احسان با بیان اینکه نگاه به سالمندان باید مبنی بر دسترسی به فضای عمومی و حمل و نقل عمومی و توانمندسازی آنها باشد، تصریح کرد: شهرداری تهران نیازمند به دادههایی در مورد پراکندگی سکونت سالمندان در سطح شهر است.
وی با تأکید بر اینکه تخصیص منابع بدون این دادهها اثربخش نخواهد بود، یادآور شد: در زمان برنامه ریزی برای بودجه ردیفهای مرتبط با سالمندان، باید تراکنش جغرافیایی و دادههای مرتبط با آن مورد توجه قرار بگیرد.
شمس احسان گفت: تصمیم گیری باید بر اساس شناخت مسئله و ارزیابی مستمر باشد. شهرداری تهران ارزیابی جامعی از دسترسی پذیری سالمندان و ناشنوایان انجام دهد و گزارش آن را به شورا ارائه کند. بر اساس نتایج ارزیابی، زمان بندی روشن و اعتبارات لازم مشخص شود.
عضو شورای شهر تهران یادآور شد: تهران زمانی شهر سالم، عادلانه و انسانی خواهد بود که ناشنوایان در آن شنیده شوند و سالمندان در آن دیده شوند.
با اصل طرح TOD مشکل نداریم
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما با اصل طرح «توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی» TOD مشکل نداریم بلکه مسئله توسعه تراکم پیرامون ایستگاههای مترو است.
سوده نجفی امروز در نشست شورا ضمن گرامیداشت روز آتش نشان اظهار کرد: معیشت و بهبود شرایط زندگی آتش نشانان باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی در خصوص اجرای طرح TOD یادآور شد: ما با اصل طرح مشکل نداریم بلکه مسئله توسعه تراکم پیرامون ایستگاههای مترو است. هم اکنون هم تهران با چالشهایی مواجه است و برنامهها کاملا محقق نشده و ظرفیت حمل و نقل عمومی کامل نشده و در این شرایط با چه منطقی TOD را اجرا خواهیم کرد؟
نجفی گفت: نباید ابتدا افزایش تراکم داشته باشیم و سپس سرانهها را توسعه دهیم. توزیع اشتغال و تقاضای سفر با راه اندازی ایستگاهها در سطح شهر عملی خواهد شد، اما باید به افزایش تراکم ناشی از اجرای این طرح توجه داشت. TOD واقعی باید به کاهش وابستگی به خودرو، ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و توجه به فضای پیاده باشد.
عضو هیئت رئیسه شورا با بیان اینکه اگر مبنای افزایش تراکم دسترسی به حمل و نقل عمومی است چرا باید تراکم مضاعف ایجاد کنیم، یادآور شد: وعده ایجاد حمل و نقل عمومی در آینده مبنای افزایش ساخت و ساز امروز است.
وی اضافه کرد: ضوابط پایه و پیشنهادی، میزان افزایش طبقات و تراکم و منابع و منافع اقتصادی طرح TOD باید از سوی شهرداری به شورا ارائه شود. انتقاد عضو شورای شهر از ایران خودرو
در ادامه نشست شورای شهر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرک پیکان شهر در سال ۱۳۵۲ ساخته شده و جز تعمیرات داخلی، هیچ اقدامی برای نوسازی این شهرک صورت نگرفته است.
ناصر امانی در جریان ارائه گزارش محله گردی از محله پیکان شهر، اظهار کرد: شهرک پیکان شهر در ناحیه چهار منطقه ۲۲ قرار دارد که ۷۰ بلوک و هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی با جمعیت ۶ هزار نفر دارد. ۹۰ درصد از ساکنان نیز بازنشستگان شرکت ایران خودرو هستند.
وی افزود: آنچه در این شهرک دیدیم تنها مصداق ناایمنی نبود و شرایط به گونه ای است که مردم مراقب هستند که ستون ها روی سر آنها فرو نریزد.
امانی با بیان اینکه وضعیت مالکیتی یکی از مشکلات شهروندان در این محله است، تصریح کرد: ایران خودرو در این محله زمینه لازم را برای بازسازی فراهم نکرده و برخی شهروندان در شرایط سختی در منازل مسکونی این محله زندگی می کنند.
وی با اعلام اینکه یکی از جدی ترین مشکلات پیکان شهر وضعیت فاضلاب این محله است، یادآور شد: شبکه لوله کشی آب در این محله بسیار فرسوده است. کنتورهای آب نیز وضعیت نامطلوبی دارند و هراز چند وقت یکبار شاهد ترکیدگی آنها هستیم.
امانی در ادامه یادآور شد: در این شهرک ۶ مدرسه وجود دارد که با فرسودگی دست و پنجه نرم می کنند. شهرداری آسفالت این مدارس را انجام داده اما ساختمان آن فرسوده است. این وضعیت آموزشی آن هم در شهر تهران و به ویژه در شهرکی که مالکیت آن با یکی از ثروتمندترین شرکت های کشور است، جای تأسف دارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این شهرک ۲۳ هکتار فضای سبز دارد اما نگهداشت آن با مشکل مواجه است، تصریح کرد: شهرداری لطف کرده و سه نیروی فضای سبز در اختیار شهرک قرار داده اما نگهداشت و آبیاری این ۲۳ هکتار از توان سه نفر خارج است. بخشی از آن را شهروندان آبیاری می کنند اما اذعان دارند که نمی توانند بیش از این وارد عمل شوند.
امانی با تأکید بر اینکه دو بازار تره بار در این شهرک فعال است، گفت: دو پل در محدوده بین منطقه ۲۱ و ۲۲ قرار دارد که سالهاست نیمه کاره و بدون استفاده باقی مانده و شهروندان برای تردد بین این دو منطقه باید ۱۲ کیلومتر مسیر را طی کنند.
وی همچنین تصریح کرد: نوسازی و ایمن سازی ساختمان های مسکونی و ایجاد امکان ورود سرمایه گذاران توسط ایران خودرو، تعیین تکلیف تصفیه خانه، احیای وضعیت ذخیره آب، بازسازی لوله های اتصال، رسیدگی به وضعیت ۶ مدرسه شهرک، تأمین اعتبار برای تعمیر سرویس های بهداشتی محوطه مدارس، توجه به فضای سبز، ایمن سازی تأسیسات فرسوده و شبکه برق، جمع آوری کابل های برق عریان و تعیین تکلیف دو پل متعلق به شهرداری و وزارت شهرسازی و تعیین تکلیف حریم باغ گیاه شناسی و حقوق مالکانه شهروندان در این محدوده از جمله درخواست های ساکنان این محله است.