نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بنده طراح حمل و نقل رایگان بودم، تاکید کرد: به شدت معتقدم که این طرح باید ادامه پیدا کند و در موعد بررسی آن، مجدداً روی آن بحث خواهیم کرد.

به گزارش در پاسخ به این پرسش که تا زمان فعالیت علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، حمل و نقل عمومی رایگان خواهد بود؟، اظهار کرد: به هیچ‌عنوان چنین موضوعی مطرح نیست؛ بی جهت نباید وارد حوزه‌هایی شویم که خدمات‌رسانی را مختل کند.

وی افزود: در این شرایط ترافیکی و آلودگی هوا، همه معتقدند که این کار باید انجام شود. دولت و شهرداری باید مدعی باشند، اما تمام این دستگاه‌ها اعلام کردند که حمل و نقل رایگان زمینه کاهش ترافیگ و آلودگی هوا را ایجاد می‌کند.

سروری گفت: اگر مترو و اتوبوسرانی توسعه یابد، حتما محدودیت تردد خودرو‌های شخصی را اعمال خواهیم کرد. ما به این سمت حرکت کردیم و روند را ادامه خواهیم داد. نایب رئیس شورای شهر تهران همچنین گفت: احتمال دارد لایحه شهرداری با محوریت باشگاه شهروندی ارائه شود و یا طرح ما برای حمل و نقل عمومی رایگان مورد بررسی قرار بگیرد. برخی اعضا که ابتدا رای منفی داده بودند، اعلام کردند در صورت بررسی مجدد رای مثبت خواهند داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری امروز سه شنبه در چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

وی در مورد ورود اتوبوس‌ها به کشور نیز تصریح کرد: شهردار تهران در سفر به بندرعباس از گمرک بازدید کرد. تعدادی اتوبوس به بندر رسیده و تا هفته آینده به ناوگان اضافه می‌شود. امیدوارم دیگر اتوبوس‌ها نیز اضافه شوند.

سروری با اشاره به ساماندهی چرخ دستی‌ها در بازار هم گفت: این نکته مهم است و باید بررسی‌های دقیق صورت بگیرد. باید افرادی مشغول به کار شوند که سابقه کار نداشته باشند و افراد در بازار اقداماتی انجام ندهند که مشکل ایجاد نکنند. ۶ تا ۸ هزار چرخ دستی روزانه وارد بازار می‌شوند که عمدتا تحت مالکیت بازاریان است. ساماندهی آن کمی سخت است و تلاش می‌کنیم این ساماندهی هرچه بهتر صورت بگیرد. این موضوع برای ما مهم است.

وی افزود: پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد و حتما با ماموران شهرداری که از افراد پول می‌گیرند برخورد خواهد شد و این اتفاق تولید فساد و بی اعتمادی خواهد کرد. ما پیگیری می‌کنیم که برخورد جدی صورت بگیرد تا فشاری در این شرایط جنگی ایجاد نشود.

سروری در رابطه با عملکرد شهرداری تهران در چند سال اخیر، گفت: به اعتقاد بنده شورا و شهرداری در دوره ششم کارنامه بسیار موفقی داشتند که محصول تلاش مشترک شورا و شهرداری است. ساماندهی مسائل مالی، پرداخت بدهی‌های انباشته و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، اجرای پروژه‌های مهم و اثرگذار از جمله این اقدامات است. افزایش بودجه از ۳۷ همت به ۳۲۲ همت نشان‌دهنده این عملکرد است.

نایب رئیس شورا همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی نیز در ساماندهی معتادان متجاهر مثبت عمل شد. در حوزه حمل و نقل نیز نیمی از بودجه سالیانه را به توسعه ناوگان اختصاص دادیم. تمام اقدامات نشان دهنده نمره خوب مدیریت شهری دوره ششم است. در بین مردم هم می‌توان این نتیجه را دید که از جمله می‌توان به ساماندهی شرایط جنگی اشاره کرد.

وی افزود: امروز اولین روز طرح معیشتی شهرداری است و امیدواریم با قدرت و قوت اجرا شود و مردم حداقل ۶ ماه با ثبات قیمت‌ها روبه‌رو شوند. فشار زیادی به بودجه شهرداری وارد نمی‌شود و مدیریت مالی آن انجام خواهد شد.