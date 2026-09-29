وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به نماینده کردکوی در مجلس با بیان اینکه دشمن با حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل؛ کشور را تهدید، گفت: بیش از ۱۱ پل مورد هجوم قرار گرفت که کمتر از ۲ ماه بازسازی شده و در حال خدمت رسانی به هم وطنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال عبدالجلال ایری نماینده محترم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و تعدادی دیگر از نمایندگان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: جا دارد یادی کنیم از شهدای وزارت راه و شهرسازی که بویژه در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تلاش بسیاری کردند تا بتوانند مسیر‌های تخریب شده ناشی از جنگ را بازسازی کنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ترامپ متوهم و نتانیاهو کودک کش نزدیک به ۱۱ پل را مورد هجوم قرار دادند که کمتر دو ماه توانستند ۸ پل را کاملا بازسازی کرده و در حال خدمت رسانی به هموطنان هستند.

صادق مالواجرد در ادامه افزود: در این جنگ نه فقط در چند استان بلکه ۲۵ استان گرفتار جنگ شدند، بیش از ۴۰۰ شهر و روستا گرفتار چه در بخش مسکونی و چه تجاری و مدرسه و بیمارستان درگیر جنگ شدند.

وی اضافه کرد: امروز با هدایت و مدیریت در بنیاد مسکن، بازسازی‌ها شروع شده و تلاش خواند شد که در اسرع وقت بتوانیم بازسازی را انجام داده و به در اختیار هم وطنان قرار دهیم.