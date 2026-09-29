همزمان با هفته دفاع مقدس، ۵۰ آلبوم شهدای بسیجی و دو عنوان کتاب با موضوع فرماندهان و مربیان شهید و فرماندهان نیشابور در دوران دفاع مقدس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس نیشابور، در حاشیه این مراسم با اشاره به وجود بیش از یک هزار و ۱۰۰ شهید بسیجی در شهرستان نیشابور گفت: اعضای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ۵۰ آلبوم از شهدای بسیجی شهرستان نیشابور را در جریان تحقیقات میدانی، تهیه و تولید کرده است.

دهنوی افزود: در مراسمی، ۱۰ خانواده شهید به نمایندگی از ۵۰ خانواده، این سند افتخار و آلبوم مربوط به شهید خانواده خود را دریافت کردند.

وی با تشریح محتوای آلبوم‌های جدید شهدای بسیجی ادامه داد: در این ۵۰ آلبوم، حاصل تحقیقات سه تا پنج ماهه درباره هر شهید گردآوری شده و اطلاعاتی از جمله زندگینامه، محل دفن، تصاویر پدر و مادر، عکس‌های یادگاری و سایر اسناد مرتبط با شهید در آنها ثبت و به‌ روزرسانی شده است.

وی بیان کرد: تلاش شده است تمام اسناد و مدارکی که درباره هر شهید وجود دارد، جمع‌آوری و در آلبوم مربوط به همان شهید جانمایی شود تا این آلبوم‌ها به عنوان اسناد ماندگار و منابعی برای معرفی و شناخت بهتر شهدای شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با تولید این ۵۰ آلبوم، تعداد آلبوم‌های شهدای بسیجی که تاکنون توسط مجموعه حفظ آثار تولید شده، به بیش از ۴۵۰ آلبوم رسیده است.

دهنوی همچنین از رونمایی دو عنوان کتاب در این مراسم خبر داد و گفت: یکی از کتاب‌های رونمایی‌شده، کتاب «معماران توان رزم» است که با موضوع فرماندهان و مربیان شهید آموزش نظامی شهرستان نیشابور تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: در این کتاب به سه پادگان آموزشی که در دوران دفاع مقدس نقش آموزش نیرو‌های اعزامی به جبهه را بر عهده داشتند نیز پرداخته شده و اطلاعات مربوط به مربیان این مراکز، چه افرادی که در قید حیات هستند و چه کسانی که به رحمت خدا رفته‌اند، گردآوری شده است.

وی با بیان اینکه تدوین این اثر حاصل حدود دو و نیم تا سه سال تحقیق و پژوهش است، اظهار کرد: این کتاب در چارچوب برنامه‌های ستاد یادواره شهدای آموزش نیشابور تهیه شده است.

وی ادامه داد: در مجموع حدود ۲۵ تا ۳۰ برنامه در ذیل ستاد یادواره شهدای آموزش نیشابور تعریف شده که تدوین کتاب مربوط به مربیان و شهدای آموزش یکی از این برنامه‌ها بود و امشب با رونمایی از این اثر، این بخش از برنامه‌ها به مرحله اجرا رسید.

دهنوی درباره دومین کتاب رونمایی‌شده نیز گفت: کتاب دوم با عنوان «معرفی فرماندهان نیشابور در دوران دفاع مقدس» تهیه شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۱۰۰ فرمانده نیشابوری در دوران دفاع مقدس در سطوح مختلف فرماندهی از جمله فرمانده گردان، جانشین گردان و معاون گردان شناسایی شده‌اند که اطلاعات و سوابق آنها در این کتاب گردآوری شده است.

وی افزود: در این اثر، زندگینامه فرماندهان و سیر مراحل فرماندهی آنها در طول دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته و درباره فرماندهانی که در قید حیات هستند و همچنین فرماندهانی که به رحمت خدا رفته‌اند، اطلاعاتی ارائه شده است.

دهنوی با اشاره به شکل انتشار این اثر گفت: کتاب «معرفی فرماندهان نیشابور در دوران دفاع مقدس» به صورت آلبومی و رنگی چاپ شده است.

وی ادامه داد: کتاب «معرفی فرماندهان نیشابور در دوران دفاع مقدس» به دلیل ماهیت پژوهشی و منبع بودن، بیشتر برای استفاده در کتابخانه‌ها، مراکز پژوهشی و در اختیار محققان تهیه شده و مخاطب اصلی آن عموم مردم نیست.

انتشار ۵۷ عنوان کتاب درباره شهدای نیشابور

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های مکتوب حوزه دفاع مقدس در نیشابور گفت: پیش از رونمایی از این دو اثر، ۵۵ عنوان کتاب درباره شهدای نیشابور چاپ شده بود و با انتشار این دو عنوان کتاب، تعداد آثار منتشرشده به ۵۷ عنوان رسیده است.

دهنوی افزود: تلاش مجموعه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس این است که اطلاعات مربوط به شهدا، رزمندگان، فرماندهان و مربیان دوران دفاع مقدس به صورت مستند جمع‌آوری و برای استفاده نسل‌های آینده ثبت و نگهداری شود.