معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران از آغاز اجرای طرح آزمایشی پیش‌بینی نیاز خون در مناطق مختلف کشور مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این فناوری می‌تواند نقش موثری در افزایش ایمنی اهداکنندگان و گیرندگان خون داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فاطمه حاجی علی عسگری امروز ۷ مهرماه در بازدید از پایگاه اهدای خون شهید رستمی‌مقدم خرم‌آباد با اشاره به آغاز اجرای طرح آزمایشی پیش‌بینی نیاز خون در مناطق مختلف کشور مبتنی بر هوش مصنوعی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه می‌تواند با کاهش خطا‌های انسانی، مدیریت و بهینه‌سازی منابع به ارتقای ایمنی اهداکنندگان و گیرندگان خون کمک کند.

وی همچنین با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارائه خدمات به اهداکنندگان افزود: سازمان انتقال خون در حال حاضر حدود چهار هزار و ۶۰۰ نیرو دارد، اما با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است.

مدیرکل انتقال خون لرستان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل گفت: مردم نوع دوست استان سال گذشته ۶۴ هزار و ۹۸۲ واحد خون اهدا کردند که این میزان معادل ۱۰۰.۷ درصد تعهدات ابلاغی بوده است.

علی سوری افزود: در شاخص پاسخگویی به درخواست‌های خون بیمارستانی نیز توانستیم ۱۰۰ درصد نیاز مراکز درمانی استان را تامین کنیم که این میزان بالاتر از میانگین کشوری ۹۳.۳ درصد بوده است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انتقال خون در لرستان اظهار کرد: تعداد پایگاه‌های اهدای خون استان از چهار مرکز در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ مرکز افزایش یافته و شهرستان‌های دارای پایگاه نیز از سه شهرستان به ۱۱ شهرستان رسیده است.

بازدید از بخش‌های مختلف پایگاه شهید رستمی‌مقدم خرم‌آباد و بررسی ظرفیت‌ها، تجهیزات و نیاز‌های این مرکز از برنامه‌های معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران در سفر به لرستان است.