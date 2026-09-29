به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: مشکلات سامانه یکتا در اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور در محصول کیوی، با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان استانی بررسی و راهکار‌های رفع موانع آن تدوین شد.

اسداله تیموری‌یانسری با اشاره به برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات سامانه یکتا در اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور در محصول کیوی گفت: این جلسه با هدف رفع موانع فنی و اجرایی سامانه یکتا، هماهنگی بین‌دستگاهی و تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات باغداران کیوی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، مشکلات موجود در فرآیند نامنویسی، احراز هویت و بارگذاری اطلاعات در سامانه یکتا به‌طور دقیق، بررسی و راهکار‌های رفع آنها ارائه شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت: سامانه یکتا به‌عنوان ابزار اصلی اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، نقش کلیدی در ساماندهی آمار، برنامه‌ریزی تولید، تنظیم بازار و ارائه خدمات حمایتی به باغداران کیوی دارد. بر همین اساس، مقرر شد با همکاری مرکز آمار و فناوری ارتباطات وزارت، زیرساخت‌های فنی سامانه تقویت شده و فرآیند ثبت اطلاعات با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

تیموری‌یانسری با تأکید بر اهمیت محصول کیوی در اقتصاد کشاورزی مازندران تاکید کرد: کیوی یکی از محصولات راهبردی و ارزآور استان است و اجرای صحیح این قانون می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش واسطه‌گری، شفافیت در زنجیره تولید تا عرضه و توسعه صادرات کمک کند. همچنین این اقدام در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، احیای روستا و تقویت مشاغل روستایی مؤثر خواهد بود.

در مازندران با بیش از ۸ هزار هکتار باغ کیوی، سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن کیوی برداشت شود که ۹۰ درصد کیوی کشور است.