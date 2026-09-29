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اجتماع شبانه مردم اصفهان به ایستگاه ۲۱۱ رسید

دویست‌و‌یازدهمین شب اجتماع مردمی اصفهان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد؛ اجتماعی که بار دیگر صحنه حضور و همبستگی مردم در حمایت از وطن و رزمندگان بود.
عکاس :عطیه جویره
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ - ۱۰:۰۹
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برچسب ها: اجتماع ، اصفهان ، همبستگی ملت
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