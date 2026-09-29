کشف لاشه دو کل و فرار مسلحانه متخلفان در پارک ملی دنا
محیطبانان در پارک ملی دنا ۳ متخلف را شناسایی و اقدامات برای دستگیری شکارچیان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این خصوص گفت: روز گذشته، صدای شلیک چندین گلوله در منطقه حفاظتشده و پارک ملی دنا شنیده و همزمان گزارشهای متعدد مردم طبیعتدوست استان دریافت شد.
دیانتی نسب افزود: پس از ۱۶ ساعت کار پایش و تلاش مداوم، محیطبانان ساعت ۲ بامداد در یک مسیر موفق شدند برای دستگیری متخلفین اقدام کنند.
وی ادامه داد: متخلفان با استفاده از اسلحه و چاقو شرایط را ملتهب کردند تا با ایجاد درگیری فرار کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در این میان، محیطبانان مقداری از لاشه دو کل شکارشده را از آنان کشف و ضبط کردند، اما متخلفان با سوءاستفاده از تاریکی شب و بههمراه اسلحههای خود از منطقه متواری شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اضافه کرد: هویت متخلفان شناسایی شده است و اقدامات لازم برای دستگیری و اعمال قانون آنان از طریق مراجع قضایی و انتظامی در حال انجام است.
دیانتی نسب افزود: حفاظت از حیات وحش و محیط زیست خط قرمز ما است و با شکارچیان غیرمجاز و متخلفان مسلح بدون اغماض برخورد قانونی می شود.