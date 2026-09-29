پیگیری مطالبات بخش کشاورزی قزوین در دیدار وزیر جهاد کشاورزی

استاندار قزوین، در دیدار با نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، مهم‌ترین مسائل و مطالبات بخش کشاورزی استان را پیگیری کرد.