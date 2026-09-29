پیگیری مطالبات بخش کشاورزی قزوین در دیدار وزیر جهاد کشاورزی
استاندار قزوین، در دیدار با نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، مهمترین مسائل و مطالبات بخش کشاورزی استان را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، محمد نوذری در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی کشاورزان گفت: تأمین آب و حفظ و احیا دشت قزوین از اولویتهای مهم استان است و موضوع حقابه دشت قزوین از سد طالقان باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین بهموقع نهادهها و تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان مکانیزه کشاورزی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از اختلال در فعالیتهای کشاورزی تأکید کرد.
استاندار همچنین پیگیر خرید حمایتی محصولات باغی از جمله کشمش و زیتون و فرآوری این محصولات شد.