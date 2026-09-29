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بمناسبت هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی هزار و ۵۰۰ بسته نوشت افزار در شهرستان بستک توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بستک گفت: این بستهها تحصیلی شامل؛ کیف دفتر، مداد، خودکار، پاک کن، مداد رنگی و دیگر محصولات آموزشی است که بین دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان توزیع شد.
حسین محمودی افزود: از این شمار هزار بسته تحصیلی از محل اعتبارات کمیته امداد و ۵۰۰ بسته توسط خیران و کمکهای مردمی تهیه شده است.
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