به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بستک گفت: این بسته‌ها تحصیلی شامل؛ کیف دفتر، مداد، خودکار، پاک کن، مداد رنگی و دیگر محصولات آموزشی است که بین دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان توزیع شد.

حسین محمودی افزود: از این شمار هزار بسته تحصیلی از محل اعتبارات کمیته امداد و ۵۰۰ بسته توسط خیران و کمک‌های مردمی تهیه شده است.

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