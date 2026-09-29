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رزمایش تمرینی آموزشی عملیاتی سطح یک سیل و طوفان منطقه شمالغرب کشور روزهای ۷ و ۸ مهر ماه در ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش تمرینی آموزشی عملیاتی سطح یک سیل و طوفان منطقه شمالغرب کشور روزهای ۷ و ۸ مهر ماه در ارومیه برگزار میشود.
در این رزمایش ۲۴ تیم عملیاتی صنعت آب و برق استانهای آذربایجان شرقی و غربی اردبیل گیلان زنجان و کردستان , و آتشنشانی هلال احمر اورژانس ستاد بحران نیز همکاری دارند.
این رزمایش با محوریت برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، افزایش آمادگی نیروهای تخصصی، تقویت هماهنگی و تعامل میان شرکتهای صنعت آب و برق استانهای منطقه شمالغرب و ارتقای توان پاسخگویی و تداوم خدماترسانی در شرایط اضطراری برگزار میشود.
در جریان این رویداد، ظرفیتهای عملیاتی و تخصصی تیمهای شرکتکننده در حوزههای مرتبط با صنعت آب و برق مورد ارزیابی و تمرین قرار گرفته و هماهنگی بین مجموعههای حاضر برای مدیریت شرایط اضطراری و استمرار خدمات مورد توجه قرار خواهد گرفت.