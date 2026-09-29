مردم مازندران در ادامه تجمعات شبانه با حضوری گسترده و منسجم، بار دیگر جلوه‌هایی از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم مازندران در ادامه تجمعات شبانه با حضوری گسترده و منسجم، بار دیگر جلوه‌هایی از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که در آن تأکید بر انسجام ملی، دفاع از وطن و ایستادگی در برابر تهدیدها، به یکی از محور‌های اصلی حضور مردم تبدیل شده است.

شب‌های مازندران در روز‌های اخیر شاهد صحنه‌هایی از حضور مردمی است که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق، در یک نقطه اشتراک دارند؛ ایران و دفاع از تمامیت و امنیت این سرزمین،دفاع از آرمان شهدا و اهتزاز پرچ ایران اسلامی و پاسداری از انقلاب.

از شهر‌های بزرگ تا مناطق مختلف استان، حضور مردم در تجمعات، تصویری از همبستگی اجتماعی و احساس تعلق به میهن را به نمایش گذاشته است.

این تجمعات تنها به حضور در یک میدان یا خیابان محدود نمی‌شود؛ بلکه روایت مردمی از همدلی، همراهی و تأکید بر ضرورت حفظ انسجام در شرایط حساس است. پرچم ایران، حضور خانواده‌ها و جوانان و شعار‌های مرتبط با وحدت و دفاع از وطن، بخشی از تصاویری است که در این شب‌ها از نقاط مختلف مازندران مخابره می‌شود.