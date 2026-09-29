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استاندار کرمانشاه شامگاه دوشنبه در منزل ۷ تن از خانوادههای جانباختگان سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران حضور یافت و با خانوادههای داغدار دیدار و مراتب تسلیت و همدردی خود را به آنان ابراز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در این دیدارها که با همراهی فرماندار و امام جمعه شهرستان صحنه و اعضای شورای تامین این شهرستان انجام شد، ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جانباختگان، با آنان به گفتوگو پرداخت و از نزدیک در جریان شرایط و مطالبات خانوادهها قرار گرفت.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه درد و رنج خانوادههای داغدار سنگین و جانکاه است گفت: در این شرایط سخت، خود را در کنار خانوادههای عزیز جانباختگان میدانیم و رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
حبیبی همچنین با اشاره به پیگیریهای انجامشده از نخستین ساعات وقوع حادثه، گفت: علاوه بر حضور و پیگیری وضعیت مجروحان در بیمارستانهای ساوه، مسائل خانوادههای جانباختگان نیز با جدیت دنبال میشود و مجموعه مدیریت استان تا حد توان برای کاهش آلام و رفع دغدغههای آنان تلاش خواهد کرد.
وی در پایان برای جانباختگان رحمت و مغفرت الهی و برای خانوادههای داغدار صبر و شکیبایی مسئلت کرد.