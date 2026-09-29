همزمان با هفته دفاع مقدس، ویژه‌برنامه شب‌های پرستاره با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، در بوستان شهدای گمنام شهر قنوات برگزار شد؛ آیینی که با روایتگری، مدیحه‌سرایی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد و حاضران با حضور در جوار مزار شهدای گمنام، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

در این ویژه‌برنامه، حجت‌الاسلام حاج داوود هاشم‌پور با روایتگری، بخش‌هایی از حماسه‌ها، خاطرات و فداکاری‌های رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس را برای حاضران بازگو کرد.

همچنین جواد برزگر با اجرای برنامه مدیحه‌سرایی، فضای مراسم را با مضامین مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت همراه کرد.

حضور خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم، جلوه‌ای ویژه به آیین شب‌های پرستاره بخشید و یادآور جایگاه والای خانواده‌هایی بود که با تقدیم عزیزان خود، نقش ماندگاری در تاریخ دفاع از میهن ایفا کردند.

در ادامه این مراسم، مسئولان و شهروندان با ادای احترام به شهدای گمنام، بر اهمیت پاسداشت نام و یاد شهیدان و ضرورت انتقال مفاهیم ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های آینده تأکید کردند.

ویژه‌برنامه شب‌های پرستاره در شهر قنوات در حالی برگزار شد که هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر ایران و گرامیداشت یاد شهدایی است که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه دفاع از کشور از دست دادند.