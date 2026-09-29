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آتش نشانان قهرمانان بی ادعایی هستند که حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست پا در معرکه خطر میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ روز هفتم مهر ۱۳۵۹ وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن پالایشگاه را بمباران کرد و تعدادی از آتش نشانان به شهادت رسیدند.
این روز گرامیداشت افرادی است که با از خود گذشتگی برای حفظ جان و مال مردم تلاش میکنند.
ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث و یادآوری حماسه آفرینیها و از خود گذشتگیهای آتش نشانان، ایجاد زمینههای مناسب برای آموزش همگانی مردم از اهداف نامگذاری روز هفتم مهر به نام آتش نشان است.