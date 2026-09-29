نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، با تأکید بر ضرورت حفظ و صیانت از میراث تاریخی، علمی و فرهنگی این شهر، خواستار توجه جدی به ظرفیت‌های مرکز اسناد و معرفی گسترده‌تر این مجموعه به مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، آیت‌الله حسین مظفری در دیدار جمعی از اهداگران سند با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی قزوین گفت: این منطقه از سابقه‌ای دیرین در عرصه علم، فرهنگ و تمدن برخوردار است.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه سرمایه فرهنگی، ارزشمندترین سرمایه هر ملتی به شمار می‌رود، افزود: علی رغم برخورداری قزوین از چنین میراث گرانبهایی، تاکنون آن‌گونه که شایسته است، به این ظرفیت عظیم توجه نشده و همین مسئله مسئولیت ما را در حفظ، احیا و پاسداشت میراث علمی و فرهنگی گذشتگان دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی در حفاظت از میراث مکتوب و تاریخی استان، از پیگیری موضوع ساختمان این مرکز در شورای فرهنگ عمومی خبر داد.

نماینده ولی فقیه در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت معرفی بیشتر مرکز اسناد به عموم مردم تأکید کرد و گفت: معرفی ظرفیت‌ها و خدمات این مرکز از طریق خطبه‌های نماز جمعه و رسانه ملی از جمله اقداماتی است که پیگیری خواهم کرد تا مردم شناخت بیشتری از جایگاه و اهمیت این مجموعه پیدا کنند.

آیت الله مظفری همچنین با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی در میان خانواده‌های دارای اسناد تاریخی و ارزشمند خاطرنشان کرد: باید این اطمینان در میان مردم ایجاد شود که مرکز اسناد یکی از بهترین و مطمئن‌ترین مکان‌ها برای نگهداری و حفاظت از اسناد تاریخی و خانوادگی است که می‌تواند این میراث ارزشمند را از آسیب‌ها و آفت‌های احتمالی مصون نگه دارد.

وی در پایان، بر اهمیت صیانت از میراث مکتوب و فرهنگی قزوین و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای آشنایی بیشتر مردم با مرکز اسناد تأکید کرد.