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رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: مدرسه باید فرصتی برای پرورش توانایی مواجهه با مسائل باشد تا دانشآموزان یاد بگیرند چگونه مسائل را بشناسند، درباره آنها فکر کنند و برای حل آنها راهکار ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهام یاوری در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای دانشآموز و فرهنگی، بر نقش نسل جدید در ساختن آینده کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به آرزوی همگانی برای برخورداری کودکان و نوجوانان از محیطی امن و همراه با صلح و آرامش، اظهار کرد: جهان امروز همچنان با زیادهخواهی، تلاش برای سلطه بر منابع و منافع ملتها و تحمیل برخی الگوهای فرهنگی و اقتصادی مواجه است و نسل آینده باید نسبت به این واقعیتها شناخت داشته باشد.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: در چنین شرایطی، یک مسیر میتواند تسلیم شدن در برابر قدرتهای مسلط و پذیرفتن سهمی باشد که دیگران برای ملتها تعیین میکنند و مسیر دیگر، ایستادن بر پای خود، تکیه بر ظرفیتهای داخلی و تلاش برای ساختن آینده به دست خودمان است.
یاوری با اشاره به تصاویر شهدای سمپادی حاضر در فضای مراسم گفت: این دانشآموزان و جوانان مسیر دوم را انتخاب کردند؛ ایستادند، تسلیم نشدند و تلاش کردند پیشرفت را با تکیه بر دانش، اندیشه و ظرفیتهای داخلی کشور رقم بزنند.
وی ادامه داد: بخشی از این مسیر طی شده و کشور در حوزههایی همچون پزشکی، فناوری نانو، فناوریهای فضایی و برخی حوزههای مهندسی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است و این دستاوردها حاصل تلاش انسانهایی است که برای ساختن آینده کشور خود تصمیم گرفتند مسئولیت بر عهده بگیرند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با طرح این پرسش که «سهم ما در این مسیر چیست؟» خطاب به دانشآموزان گفت: امروز دانشآموزان، معلمان و جامعه سمپاد به واسطه تلاش و ایستادگی نسلهای پیشین، فرصت دارند خود را برای آینده تقویت کنند تا در سالهای پیشرو پرچم رشد و پیشرفت کشور را به دست بگیرند.
وی دانشاندوزی و تقویت توانایی حل مسئله را نخستین وظیفه دانشآموزان دانست و افزود: دانشآموزان باید علاوه بر یادگیری دانش، توانایی مواجهه با مسائل و پیدا کردن راهحل را در خود تقویت کنند و برای حضور در عرصههای علمی و فناورانه آینده آماده شوند.
یاوری با بیان اینکه مدرسه تنها محل انتقال مطالب درسی نیست، اظهار کرد: مدرسه باید فرصتی برای پرورش توانایی مواجهه با مسائل باشد تا دانشآموزان یاد بگیرند چگونه مسائل را بشناسند، درباره آنها فکر کنند و برای حل آنها راهکار ارائه دهند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اخلاق و ایمان را دومین مؤلفه مورد نیاز دانشآموزان برشمرد و گفت: دانش هنگامی میتواند در مسیر درست به کار گرفته شود که با اخلاق همراه باشد و دانشآموزان در کنار رشد علمی، مسئولیتپذیری، نوعدوستی، همکاری و کمک به دیگران را نیز بیاموزند.
وی افزود: جامعهای که در آن افراد به یکدیگر کمک میکنند، برای هم دلسوز هستند و مسئولیتپذیری اجتماعی را جدی میگیرند، میتواند مسیر پیشرفت را با استحکام بیشتری طی کند.
یاوری همچنین خلاقیت و توانایی طراحی راهحلهای جدید را از دیگر نیازهای دانشآموزان برای ساختن آینده دانست و گفت: برای پیمودن مسیر پیشرفت، نباید تنها مسیرهایی را طی کنیم که دیگران پیش از ما پیمودهاند، بلکه باید بتوانیم مسیرهای بهتر، کارآمدتر و متناسب با نیازهای کشور را طراحی کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت تفکر انتقادی، تفکر خلاق و تفکر سازنده اظهار کرد: مدرسه فرصت ارزشمندی برای ایجاد عادت به تفکر و پیدا کردن راهحلهایی متناسب با تواناییها، نیازها و شرایط جامعه است.
معاون وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانشآموزان سمپاد گفت: با دانشآموختن، فکر کردن و اخلاقی عمل کردن میتوانید نقش مهمی در آینده کشور داشته باشید و در مسیر رشد و پیشرفت ایران اثرگذار باشید.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با قدردانی از تلاش دانشآموزان و فرهنگیان، ابراز امیدواری کرد دانشآموزان سمپاد در مسیر علم، اخلاق و خلاقیت، استوار و موفق باشند و بتوانند در آینده نقش مؤثری در حل مسائل و پیشرفت کشور ایفا کنند.