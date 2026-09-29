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مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری: ۹۵ بسته بازی تربیتی تپش در استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدادادی از توزیع این بستهها در کانونهای فرهنگی-تربیتی، اردوگاهها و خانههای یاریگران زندگی سراسر استان خبر داد و تأکید کرد که ایجاد محیطی شاد و خلاق، زیربنای تحقق اهداف سند تحول بنیادین است.
بهمن خدادادی با اشاره به اهمیت نقش کانونهای فرهنگی در شکلگیری شخصیت اجتماعی دانشآموزان افزود: بستههای «تپش» شامل مجموعهای از بازیهای هدفمند دانشآموزی است که با هدف ارتقای روحیه نشاط، تقویت کار گروهی و مهارتافزایی در میان آیندهسازان کشور طراحی و توزیع شده است.