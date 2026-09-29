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مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان: تجهیز و آموزش آتشنشانان پالایشگاه آبادان با جدیت دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فردین راشدی مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان در آیین گرامیداشت روز آتشنشانی و ایمنی با اشاره به حماسه آتشنشانان پالایشگاه آبادان در هفتم مهرماه سال ۱۳۵۹ گفت: ایثار و ازخودگذشتگی آتشنشانان پالایشگاه در آن دوران با وجود محدودیتهای تجهیزاتی، برای همیشه در تاریخ این مجموعه ماندگار خواهد بود.
او افزود: امروز نیز باید با تأمین تجهیزات پیشرفته، توان عملیاتی آتشنشانان را افزایش داد و زمینه کاهش زمان عملیات و ارتقای ایمنی نیروها را فراهم کرد.
راشدی با اشاره به ورود رباتهای آتشنشان به ناوگان این پالایشگاه گفت: استفاده از این تجهیزات میتواند در حوادث، زمان اطفای حریق را کاهش داده و میزان مواجهه نیروهای انسانی با شرایط پرخطر را به حداقل برساند.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان همچنین بر ضرورت تقویت آموزشهای تخصصی تأکید کرد و گفت: آموزش و توانمندسازی کارکنان، نیروهای ارکان ثالث و نیروهای عملیاتی باید بهصورت مستمر دنبال شود و در کنار فعالیتهای جاری، جایگاه ویژهای در برنامههای پالایشگاه داشته باشد.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد آتشنشانان پالایشگاه آبادان در عملیاتهای تخصصی افزود: ارتقای آمادگی عملیاتی و افزایش سطح مهارت نیروها، از الزامات فعالیت در صنعت پالایش نفت است.
راشدی با اشاره به عملکرد کارکنان پالایشگاه آبادان در حادثه سال گذشته گفت: حضور مستمر و تلاش شبانهروزی کارکنان موجب شد شرایط پالایشگاه در مدت کمتر از ۲۰ ساعت تثبیت و فعالیت واحدها به شرایط عادی بازگردد.
او ادامه داد: این موفقیت حاصل همکاری و همافزایی میان بخشهای مختلف پالایشگاه از جمله مدیریت عملیات، بهرهبرداری، نگهداری و تعمیرات، خدمات فنی و مهندسی، بازرسی فنی و HSE بود.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به ظرفیت تولید این مجموعه گفت: در دو روز گذشته بیش از ۳۰ میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه آبادان تولید و تحویل شده است که این میزان تولید، نشاندهنده ظرفیت و آمادگی بالای مجموعه برای تأمین نیاز کشور است.
او از پیگیری برای رفع چالشهای مالی بخش دوم فاز دوم طرحهای توسعهای پالایشگاه خبر داد و گفت: تلاش میشود موانع موجود در این بخش طی یک تا دو ماه آینده برطرف شود.
راشدی افزود: با تکمیل واحدهای تصفیه هیدروژنی و طرحهای کیفیسازی، ظرفیت تولید فرآوردههای باکیفیت افزایش خواهد یافت و این طرحها میتوانند نقش مهمی در کاهش نیاز کشور به واردات بنزین داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت همزمان پالایشگاه قدیمی آبادان و واحدهای جدید این مجموعه گفت: پالایشگاه آبادان با برخورداری از سابقه تاریخی و همزمان اجرای طرحهای توسعهای و نوسازی، در مسیر تبدیل شدن به یکی از مجموعههای مدرن پالایشی کشور قرار دارد.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان در پایان تأکید کرد: سرمایهگذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، سرمایهگذاری برای آینده صنعت نفت است و باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی پالایشگاه دنبال شود.
به منظور ارتقای تجهیزات، افزایش سرعت و ایمنی در عملیات اطفای حریق، دو دستگاه ربات آتشنشان به مجموعه آتشنشانی پالایشگاه آبادان افزوده شد.
این رباتها میتوانند پیش از حضور آتشنشانان در محل حادثه، وضعیت خطر را ارزیابی و در صورت احتمال نشت انواع گازها، اطلاعات لازم را به ستاد فرماندهی اعلام کنند تا فرماندهی با فرصت بیشتر و برنامهریزی دقیقتر، نیروها را به محل حادثه اعزام کند.
احمد غلامی، متصدی ربات آتشنشان، گفت: این فرایندها در مدت حدود یک دقیقه انجام میشود.
وی افزود: این ربات قابلیت آبپاشی تا ارتفاع ۵۰ متر و فومپاشی به صورت افقی تا فاصله ۷۰ تا ۸۰ متر را در محل حریق دارد.
غلامی ادامه داد: استفاده از این رباتها در پالایشگاه آبادان، به عنوان دومین مجتمع صنعتی کشور که از این فناوری استفاده میکند، به آتشنشانان کمک میکند تا در عملیاتهای پرخطر، پیش از ورود به محدوده حادثه، اطلاعات دقیقتری از وضعیت حریق و خطرات احتمالی داشته باشند.
وی گفت: این رباتها با ارزیابی شرایط محل حادثه و اطلاعرسانی درباره خطرات احتمالی، زمینه حضور ایمنتر نیروهای آتشنشانی در عملیات اطفای حریق را فراهم میکنند.
اکنون دو دستگاه ربات آتشنشان به مجموعه آتشنشانی پالایشگاه آبادان اضافه شده و آماده استفاده در عملیاتهای اطفای حریق هستند.
در این مراسم از آتشنشانان پالایشگاه آبادان قدردانی شد.