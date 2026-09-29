رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از دستگیری ۲ نفر کلاهبردار به شیوه سندسازی و فروش زمین به دیگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: در پی وصول یک پرونده کلاهبرداری با ۵ شاکی مشخص شد فرد کلاهبرداری با شناسایی زمین‌هایی که بیشتر بدون سکونت و بیرون از محدوده شهری بودند و تنظیم سند جعلی و همچنین جعل مبایعه نامه و وکالت نامه، زمین‌های را پس از حصار کشی به شهروندان می‌فروخته است.

سرهنگ صادقی افزود: در این رابطه با تحقیقات کامل مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی متهم اصلی پرونده که دارای سوابق متعدد کلاهبرداری و محکومیت مالی بود شناسایی و در ادامه به همراه یک نفر دیگر از همدستانش دستگیر شد.

وی با اشاره به اعتراف متهم به کلاهبرداری و تصرف زمین‌هایی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال و تحویل متهمان به مراجع قضایی به شهروندان توصیه کرد: در خرید و فروش ملک و زمین مراقب پیشنهادات فریبنده افراد کلاهبردار و صحت و سقم اسناد و مدارک هویتی باشند.