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همزمان با روز جهانی سالمند و هفته سالمندان، شبکه نمایش سیما فیلمهای «نوه»، «روزی که خواستگار آمد» و «دار و دسته پیرزن ها» را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «نوه» به کارگردانی کریستوف دیک، «روزی که خواستگار آمد» به کارگردانی فریال بهزاد و «دار و دسته پیرزن ها» به کارگردانی کنگ هیو جین به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۸ و ۹ مهر روانه آنتن میشود.
فیلم سینمایی «نوه» به نویسندگی کریستوف دیک چهارشنبه ۸ مهر ماه ساعت ۱۷ پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی گرگو بلاهو، تاماس جردن، جازبرنی گابور در مورد مرد جوانی به نام رودی است که درگیر یک ماجرای ناخواسته میشود.
پدربزرگ رودی قربانی یک کلاهبرداری بزرگ شده است.
این کلاهبرداری علاوه بر زندگی او، زندگی نوهاش رودی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
حالا رودی در شرایط سخت و دشواری قرار گرفته است و برای خروج از این شرایط دشوار باید دست به کارهایی بزند که...
فیلم «روزی که خواستگار آمد» به تهیه کنندگی سیدنورالدین حجازی چهارشنبه ۸ مهر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آقای دشتبان که کارمند بوده، بازنشسته میشود و این بازنشستگی شروع اختلافات او با همسرش در خانه است. دختر دانشجوی آقای دشتبان خواستگاری به نام مهران شکوری دارد که در همسایگی آنهاست و از محبوبه و خانواده اش جواب منفی گرفته است، اما خواستگار دیگر محبوبه که بهروز نام دارد مورد علاقهی اوست و خانواده هم موافق هستند.
وقتی دایی بهروز برای تحقیق به محل زندگی محبوبه میرود آقای شکوری پدر مهران، اطلاعات نادرستی در مورد آقای دشتبان و خانواده اش به او میدهد و....
محمدعلی کشاورز، حسن جوهرچی، حمیده خیرآبادی، نیلوفر محمودی، محبوبه مقبلی، فرحناز منافی ظاهر، مهوش وقاری، حشمتاله آرمیده، مونا زاهد در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «دار و دسته پیرزن ها» محصول ۲۰۱۰ در ژانر کمدی و درام در روز پنج شنبه ۹ مهر ماه ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی نا مون-هی، کیم سو-می، کیم هیه-اوک آمده است که: سه پیرزن که همسران خود را مدتی است از دست دادهاند، با جمع آوری پول و مجموع سرمایهشان، قصد دارند به مسافرتی تفریحی، سیاحتی به سواحل اقیانوس بروند.
آنها برای ثبت نام در تور مراجعه مینمایند؛ ولی قبل از اینکه پول را به حساب بانک واریز نمایند، چند دزد با دستبرد به بانک، پولهایشان را میربایند.