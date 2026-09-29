به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ زاهد گفت: مأموران کلانتری بخش ممقان در حین گشت‌زنی ۲ سارق را در حین ارتکاب سرقت دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متهمان، مقادیری تجهیزات اداری و لوازم و تجهیزاتی فنی خودرو به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: این ۲ سارق پس از تکمیل پرونده و با دستور قضائی روانه زندان شدند.