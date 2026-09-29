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فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از دستگیری ۲ سارق و کشف ۴۰ میلیارد ریال اموال مسروقه در بخش ممقان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ زاهد گفت: مأموران کلانتری بخش ممقان در حین گشتزنی ۲ سارق را در حین ارتکاب سرقت دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی از متهمان، مقادیری تجهیزات اداری و لوازم و تجهیزاتی فنی خودرو به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: این ۲ سارق پس از تکمیل پرونده و با دستور قضائی روانه زندان شدند.