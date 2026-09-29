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ذخایر نهاده و گوشت مرغ مازندران در وضعیت مطلوب قرار دارد و نگرانی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران با اشاره به توزیع ۶۰ هزار تن نهاده از ابتدای امسال، از خرید ۵۰ هزار تن ذرت و ذخیرهسازی بیش از ۳ هزار تن مرغ منجمد در سردخانههای استان خبر داد.
رضا غلامی در ارزیابی وضعیت تأمین نهاده و پروتئین در استان گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از فرآیند تأمین و توزیع نهاده در کشور بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام است، اداره مازندران از ابتدای امسال تاکنون، ۶۰ هزار تن نهاده در استان توزیع کرده است و این روند ادامه دارد.
وی با اطمینانبخشی به تولیدکنندگان درباره وضعیت موجودی، تأکید کرد در حال حاضر ذخایر شرکت در حوزه نهاده در وضعیت مطلوبی قرار دارد و نگرانی وجود نیست.
غلامی افزود: در راستای تقویت ذخایر، شرکت پشتیبانی امور دام ۵۰ هزار تن ذرت خریداری کرده است که تاکنون تخلیه دو فروند کشتی با مجموع وزن حدود ۹ هزار تن در بنادر استان به پایان رسیده و محموله باقیمانده نیز در هفته جاری به انبارهای شرکت ارسال میشود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران همچنین به برنامههای تأمین پروتئین اشاره کرد و گفت: در راستای تأمین ذخایر گوشت مرغ، تاکنون قرارداد خرید ۳۳۰۰ تن مرغ منجمد امضا شده که از این میزان، ۳۲۰۰ تن را تحویل گرفته و در سردخانههای شرکت ذخیره شده است.
وی تاکید کرد: در مرحله دوم خرید نیز قرار بود ۳۸۰ تن مرغ منجمد از اتحادیه مرغداران و شرکتهای زنجیره خریداری شود که تاکنون فرآیند خرید و ذخیرهسازی ۵۰۰ تن انجام شده است.