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معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال ۴۷۵ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان گفت: کرمانشاه در زمینه انسداد چاههای غیرمجاز یکی از استانهای برتر کشور محسوب میشود و پارسال تعداد ۱۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان با تلاش دستگاههای متولی مسدود شد.
معاون عمرانی استانداری با بیان اینکه چاههای غیرمجاز یک تهدید بسیار جدی برای منابع آب زیرزمینی و توسعه پایدار کرمانشاه محسوب میشوند گفت: تمامی دستگاههای متولی باید در روند اجرایی برنامه انسداد این چاهها مشارکت فعال داشته باشند.
نجفی به ضرورت استفاده از تجربیات و دانش اساتید دانشگاهی اشاره کرد و گفت: حل چالش بی آبی و ناترازی انرژی بدون همراهی اساتید دانشگاه امکان پذیر نیست و تلاش میکنیم بسترهای لازم برای حضور بیشتر این افراد در کارگروههای مرتبط را فراهم کنیم.