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عشق ماندگار ۶۳ ساله شعیب و زلیخا، زوجی از ساکنان یک لنگی، روستایی در اطراف جاجرم خراسان شمالی که با مهر و عشق خود، جویبار زندگی را در این روستای کویری، جاری کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، یکلنگی روستایی است از توابع جاجرم در خراسان شمالی که درپی خشکسالی ، خالی از سکنه شد اما شعیب و زلیخا ماندند .
داستان عشق ماندگار شعیب و زلیخا داستان یک عمر برای هم ماندن است، عشقی که ۶۳ سال است ادامه دارد ، ۵۰ سال پیش خشکسالی، زندگی را از روستای یکلنگیِ جاجرم کوچاند، اما در میان سکوت کویر، شعیب و زلیخا ماندند هم پای هم و هم پای روستا ، اینجا به تدریج ساکنان خود را از دست داد و بسیاری از اهالی راهی شهرها و مناطق دیگر شدند. اما شعیب و زلیخا زن و شوهری که سالهاست زندگی مشترکشان را در این روستا ساختهاند ماندن را انتخاب کرده اند.
برای این زوج، روستای یکلنگی تنها یک محل سکونت نیست خاطرات سالهای زندگی، خانه و روزهای مشترکشان با این روستا گره خورده است. حالا یکلنگی، پس از سالها، تنها دو سکنه دارد شعیب و زلیخا، زوجی که با ماندنشان، هنوز میتوان صدای زندگی را در این روستای کویری شنید.